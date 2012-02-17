〔新西兰经济〕成长相比澳洲可能被低估--新西兰央行总裁

路透惠灵顿2月17日电---新西兰央行总裁博拉尔德表示,新西兰和澳洲经济成长差距可能较小,因为计算方法不同,这可能影响到人们和企业的经济及财务决定.

博拉尔德表示,相比邻国澳洲,新西兰经济成长率似乎明显被低估.澳洲吸引了数以千计的新西兰人前去求职和追求高收入.

"我们不能精确这一数字,但(多数情况下澳洲的)衡量手法...可能要在新西兰官方GDP基础上再加约10%,"博拉尔德在对一企业团体发表的讲话中称.

"这并不明确,我们接受对这些数字的任何质疑."

他说,很难对宏观经济统计数据做全球性对比.

"不同的计算方式和数据来源,意味着在部分情况下,统计数据尽管名称相同,但是无法直接拿来做比较."

博拉尔德称,修正GDP并无法提高实际薪资和购买力,也不会提高政府税收基础.

但他指出,减少统计的差异,让家庭能就就业、训练、迁徙、存款和投资做出最佳的决定是很重要的.

此外,金融市场也需要正确地评估新西兰借款和偿债的能力.

"这影响到我们的金融机构,还有我们的主权债务.恰当地衡量新西兰GDP,是信用评级机构的主要关注所在,"博拉尔德说.

标准普尔和惠誉去年10月双双将新西兰的AA+评级调降至AA,为13年来首见,主要受该国外债增加的忧虑影响.

新西兰政府在2009年收到一个顾问团体提交的政策报告,该报告提出了如何在2025年之前弥合与澳洲经济的差距,但新西兰政府称其建议非常"极端",并放弃了进一步工作.

博拉尔德称,该报告并没有回答新西兰是否正在缩小与澳洲差距的问题.

"不过该报告也声称,差距并不像许多人想象的那麽大,"他表示.

自去年4月以来,新西兰央行一直维持利率在2.5%,并表示由於欧债危机影响和内需增长缓慢,今年可能继续维持利率不变.

而澳洲经济在矿业推动呈现繁荣,其指标利率也高居4.25%.

新西兰央行将在3月8日举行利率会议,市场价格暗示,由於经济复苏乏力,该行有6%的机率会降息25个基点.(完)