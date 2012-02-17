《欧美金融市场假期一览表》--2月17日-12月31日

国际油市：油价上涨，但数据显示库存连续第七周增加后涨幅缩小
路透纽约2月23日 - 油价周四上涨，但在美国政府数据显示库存连续第七周增加后，涨幅缩小，高库存可能会有损石油输出国组织(OPEC)减产的努力。
欧洲和美国金融市场假期如下:
2月20日(周一)--加拿大、美国
4月 6日(周五)--加拿大、美国、法国、德国、意大利、英国、瑞士
4月 9日(周一)--法国、德国、意大利、英国、瑞士
5月 1日(周二)--法国、德国、意大利、瑞士
5月 7日(周一)--英国
5月17日(周四)--瑞士
5月21日(周一)--加拿大
5月28日(周一)--美国、瑞士
6月 4日(周一)--英国
6月 5日(周二)--英国
7月 2日(周一)--加拿大
7月 4日(周三)--美国
8月 1日(周三)--瑞士
8月 6日(周一)--加拿大
8月15日(周三)--意大利
8月27日(周一)--英国
9月 3日(周一)--加拿大、美国
10月8日(周一)--加拿大
11月22日(周四)--美国
12月24日(周一)--德国、意大利、瑞士
12月25日(周二)--加拿大、美国、法国、德国、意大利、英国、瑞士
12月26日(周三)--加拿大、法国、意大利、英国、瑞士
12月31日(周一)--意大利、瑞士
注:具体市场休假安排,将在节前另发客户通告.(完)
浏览原文请点选[HOL1/DIARY][HOL3/DIARY].参考其他区域休假安排,请点选[HOL2/DIARY]亚洲假期或[HOL/DIARY]世界假期.所有中文版假期安排,请点选[HOL/CN]
--整理 郑茵
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