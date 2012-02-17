《全球主要国家债券发行预告》--2月17日-2月24日

标题新闻：OPEC和非OPEC联合技术委员会报告1月OPEC和非OPEC合并减产履行率为86%-OPEC消息人士
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路透2月17日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
2/17 英国 国库券
2/17 加拿大 25亿加元 国库券
2/20 法国 BTF国库券
2/20 英国 票息0.375%、2062年到期的指数关联公债
2/21 1630 美国 13周期国库券
26周期国库券
2/21 1800 美国 两年期公债
2/21 西班牙 三个月和六个月期国库券
2/22 0120 日本 三个月期贴现国库券
2/22 加拿大 30年期公债
2/22 1630 美国 四周期国库券
2/22 1800 美国 五年期公债
2/22 0700 德国 50亿欧元 2014年3月14日到期的两年期联邦公债(Schatz)
2/23 0130 日本 20年期公债
2/23 1800 美国 七年期公债
2/24 意大利 CTZ和BTPei公债
2/24 英国 国库券
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王兴亚;审校 张若琪
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OPEC:石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透纽约/伦敦2月23日 - 金价周四上涨1%至三个半月高位，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布最新的会议记录，进一步降低了市场对3月升息的预期，拉低美国公债收益率并重压美元。
路透纽约/伦敦2月23日 - 可可期货周四上涨，为四个交易日以来首见，此前科特迪瓦(象牙海岸)暗示，该国实货供应过剩状况可能正得到缓解；糖价急挫，因主要消费国印度将很快削减进口关税的预期减弱。