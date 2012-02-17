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亚洲 | 2012年 2月 17日 星期五 08:43 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--2月17日-2月24日

路透2月17日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.

日期 时间 国家 规模 发行细节

2/17 英国 国库券

2/17 加拿大 25亿加元 国库券

2/20 法国 BTF国库券

2/20 英国 票息0.375%、2062年到期的指数关联公债

2/21 1630 美国 13周期国库券

26周期国库券

2/21 1800 美国 两年期公债

2/21 西班牙 三个月和六个月期国库券

2/22 0120 日本 三个月期贴现国库券

2/22 加拿大 30年期公债

2/22 1630 美国 四周期国库券

2/22 1800 美国 五年期公债

2/22 0700 德国 50亿欧元 2014年3月14日到期的两年期联邦公债(Schatz)

2/23 0130 日本 20年期公债

2/23 1800 美国 七年期公债

2/24 意大利 CTZ和BTPei公债

2/24 英国 国库券

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王兴亚;审校 张若琪

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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