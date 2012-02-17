〔中国新股〕中国交建A股发行价定在区间上限5.4元,承销团包销逾1亿股

路透上海2月17日电---中国最大的港口建设商--中国交通建设(1800.HK)周四晚间公告称,其A股发行价格定为区间上限5.4元人民币.不过因网下发行未获足额认购,承销团包销逾1亿股.

公告显示,本次发行A股数量为13亿4,973.5万股,募集现金额为50亿元.其中4亿2,380.95万股用於换股吸收合并路桥建设600263.SS;战略配售约1.85亿股募资10亿元;网下和网上分别发行2.251亿股和4亿1,335.2万股.

本次5.4元的发行价对应2010年摊薄市盈率仅10.43倍,创下2009年新股重启以来的新低.但在网下配售中,按5.4元价格申购量不足网下申购总量的两成,中银国际、国泰君安和中信证券(600030.SS)三家组成的承销团只能包销余下的1亿229万股,耗资5.52亿元.

中海集团投资公司、三一重工(600031.SS)和上海港航股权投资公司三家成为战略投资者,分别投资5亿、3亿和2亿元认购中国交建的新股.

中交建因市场气氛低迷而延後A股IPO进程,本次启动IPO时将筹资目标下调75%至不超过50亿元,而此前第一次宣布的筹资规模不超过200亿元人民币.

中国交通建设H股周四收报7.14港元,过去一个月上涨6.43%.(完)