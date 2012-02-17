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亚洲 | 2012年 2月 17日 星期五 08:42 BJT

〔韩国汇市〕韩元上扬,受美国良好经济数据及对希腊的乐观情绪提振

路透首尔2月17日电---韩元兑美元KRW=周五盘初跳涨逾0.5%,美国经济数据令人鼓舞,及欧洲领导人最早在下周一重新寻求达成希腊援助协议的消息提振全球股市和欧元上扬.

0025GMT,韩元兑美元KRW=KFTC报1,125.4韩元,周四本地收报1,131.9韩元.

三年期公债3月期约下跌0.06点,至104.21.

0025GMT 上日收市价

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韩元/美元KRW= 1,125.4 1,131.9

日圆/韩元JPYKRW=R 14.2557/685 14.4494/582

韩国公债期货KTBc1 104.21 104.27

韩国综合股价指数.KS11 2,022.29 1,997.45

------------------------------------------------------- (完)

(附注:韩元即港台惯用的韩圜)

--编译 许娜;审校 戴素萍

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