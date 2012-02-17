〔电信产业〕今年"宽带中国"战略将提升上网速度,促进资费下降--工信部

他并表示,"宽带中国"战略将在整个"十二五"期间(2011-2015年)被强化,政府将通过宽带战略、宽带专项资金、普遍服务基金、投融资政策等推进宽带发展.

这一目标与工信部部长苗圩去年底的阐述一致.

截至2011年底,中国电信在南方21省的城市地区宽带线路20兆带宽接入能力覆盖率已达到70%.按照工程目标,其将在三年内实现所有城市光纤化,用户接入带宽将在3至5年提升10倍以上,资费在三年左右迎来"跳变期".(完)