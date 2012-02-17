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亚洲 | 2012年 2月 17日 星期五 08:58 BJT

〔电信产业〕今年"宽带中国"战略将提升上网速度,促进资费下降--工信部

路透北京2月17日电---中国工业和信息化部官员周四表示,今年将推进实施"宽带中国"战略,提升上网速度,促进上网资费下降.

新华社报导援引工信部信息化推进司副司长秦海的话称,今年中国宽带建设将争取国家政策和资金支持,加快3G和光纤宽带网络发展,扩大覆盖范围.

他并表示,"宽带中国"战略将在整个"十二五"期间(2011-2015年)被强化,政府将通过宽带战略、宽带专项资金、普遍服务基金、投融资政策等推进宽带发展.

秦海并表示,争取到2015年末,中国城市家庭带宽达到20兆以上,农村家庭达到4兆以上,东部发达地区的省会城市家庭达到100兆.

这一目标与工信部部长苗圩去年底的阐述一致.

截至2011年底,中国电信在南方21省的城市地区宽带线路20兆带宽接入能力覆盖率已达到70%.按照工程目标,其将在三年内实现所有城市光纤化,用户接入带宽将在3至5年提升10倍以上,资费在三年左右迎来"跳变期".(完)

--发稿 苏丹; 审校 曾祥进

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