《中国重要政经日程》--2月17日

标题新闻：OPEC和非OPEC联合技术委员会报告1月OPEC和非OPEC合并减产履行率为86%-OPEC消息人士
OPEC:石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
=============================近日重要政经日程==========================
2/18(六)
--第三届上海金融论坛在上海举行.
2/22(三)
--第七届中国企业社会责任国际论坛在北京举行.
2/23(四)
--第四届中国国际新能源产业博览会在北京举行,至周六
--第六届中国核电技术与投资论坛在上海举行,至周五
2/25(六)
--2012全球宏观经济预测春季年会在北京举行.
2/29(三)
--2012TOPCFO国际财务管理峰会在上海举行.
3/1(四)
--中国上市公司企业治理论坛在上海举行,至2日.
3/3(六)
--全国政协十一届五次会议在北京开幕.
3/5(一)
--中国十一届全国人大五次会议在北京开幕.
3/14(三)
--2012第二届易贸春季煤炭贸洽会在三亚举行,至15日.
3/15(四)
--2012福布斯中国潜力企业投资论坛在北京举行,至16日.
3/19(一)
--2012国际石油产业发展论坛在北京举行,至20日.
3/29(四)
--第六届中国私募基金高峰论坛在深圳举行,至31日.
4/9(一)
--2012第五届亚太非常规天然气(煤层气)国际会议在太原举行,至10日.
4/10(二)
--2012第十三届中国石油商贸大会在北京举行,至13日.
4/12(四)
--2012中国国际锂离子电池产业高峰论坛在深圳举行,至13日.
*--2011中国CFO年度人物评选在北京举行,至13日.
4/13(五)
--第六届中国新能源国际高峰论坛在北京国家会议中心举行,至14日,由全国工商联新能源商会主办.
4/19(四)
--2012第四届中国核电行业高峰论坛在深圳举行,至13日.
4/23(一)
--2012年中国汽车论坛在北京召开,至24日,由中国汽车工业协会主办.
6/7(四)
--决策者会议策划集团(CDMC Events)主办的第五届中国产业地产高层峰会在上海召开,至8日.
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完)
--整理 宿泱韫
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路透纽约/伦敦2月23日 - 金价周四上涨1%至三个半月高位，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布最新的会议记录，进一步降低了市场对3月升息的预期，拉低美国公债收益率并重压美元。
路透纽约/伦敦2月23日 - 可可期货周四上涨，为四个交易日以来首见，此前科特迪瓦(象牙海岸)暗示，该国实货供应过剩状况可能正得到缓解；糖价急挫，因主要消费国印度将很快削减进口关税的预期减弱。