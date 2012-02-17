版本:
中国
亚洲 | 2012年 2月 17日 星期五 11:25 BJT

《全球重要经济事件一览表》--2月17日-2月24日

(除特别说明外,均为GMT时间)

2月17日(五)

罗马--意大利总理蒙堤与德国总理梅克尔会晤,讨论欧元区债务危机最新进展(1100).蒙堤与加拿大财长费海提会晤(1430).

东京--日本央行总裁白川方明在日本全国新闻俱乐部发表讲话(0300).

巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)全球竞争论坛(最後一日).

伦敦--欧洲央行管理委员会委员克诺特发表演说,主题为"欧洲货币联盟的未来以及荷兰在欧洲的定位".(1130)

伦敦--瑞典央行副总裁艾柯姆(Karolina Ekholm)访问瑞典商会和巴克莱资本.

英国沃里克--英国央行货币政策委员会(MPC)委员普森在沃里克经济峰会上讲话(1900).

新西兰拉罗汤加--新西兰央行总裁博拉尔德就"我们能不能比想象中过得更好?"发表讲话.

俄罗斯雅罗斯拉夫尔--亚太经合组织(APEC)副财长及央行副总裁级别会议(最後一日).

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐