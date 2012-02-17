《全球重要经济事件一览表》--2月17日-2月24日

标题新闻：OPEC和非OPEC联合技术委员会报告1月OPEC和非OPEC合并减产履行率为86%-OPEC消息人士
OPEC:石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
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2月17日(五)
罗马--意大利总理蒙堤与德国总理梅克尔会晤,讨论欧元区债务危机最新进展(1100).蒙堤与加拿大财长费海提会晤(1430).
东京--日本央行总裁白川方明在日本全国新闻俱乐部发表讲话(0300).
巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)全球竞争论坛(最後一日).
伦敦--欧洲央行管理委员会委员克诺特发表演说,主题为"欧洲货币联盟的未来以及荷兰在欧洲的定位".(1130)
伦敦--瑞典央行副总裁艾柯姆(Karolina Ekholm)访问瑞典商会和巴克莱资本.
英国沃里克--英国央行货币政策委员会(MPC)委员普森在沃里克经济峰会上讲话(1900).
新西兰拉罗汤加--新西兰央行总裁博拉尔德就"我们能不能比想象中过得更好?"发表讲话.
俄罗斯雅罗斯拉夫尔--亚太经合组织(APEC)副财长及央行副总裁级别会议(最後一日).
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路透纽约/伦敦2月23日 - 金价周四上涨1%至三个半月高位，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布最新的会议记录，进一步降低了市场对3月升息的预期，拉低美国公债收益率并重压美元。
路透纽约/伦敦2月23日 - 可可期货周四上涨，为四个交易日以来首见，此前科特迪瓦(象牙海岸)暗示，该国实货供应过剩状况可能正得到缓解；糖价急挫，因主要消费国印度将很快削减进口关税的预期减弱。