〔美国债市〕2月15日止当周外国央行增持美国公债和机构债--FED

标题新闻：OPEC和非OPEC联合技术委员会报告1月OPEC和非OPEC合并减产履行率为86%-OPEC消息人士
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路透纽约2月16日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)周四公布的数据显示,最近一周外国央行持有的美国公债和机构债总量增加.
美联储称,2月15日止当周,外国央行持有的美国公债和机构债合计增加191.9亿美元,至3.455万亿(兆)美元.
持仓明细显示,外国央行持有的美国公债上升149.4亿美元,至2.721万亿美元.
外国央行对房利美FNMA.OB和房贷美FMCC.OB等大型抵押贷款融资机构发行或担保的债券持有量增加42.5亿美元,至7,336亿美元.
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外国央行尤其是亚洲国家央行,近年来一直是美国债券的大买家,其持有的债券规模占美国市场流通公债的逾四分之一.中国和日本是其中持有美国公债最多的两个国家.
浏览美联储报告全文,请链接:(here).(完)
--编译 王兴亚;审校 徐文焰
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