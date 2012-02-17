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亚洲 | 2012年 2月 17日 星期五 11:26 BJT

〔人民币汇率〕1月名义有效汇率升值0.36%,实质有效汇率跌0.65%--BIS

路透上海2月17日电---国际清算银行(BIS)最新公布数据显示,2012年1月人民币名义有效汇率指数为105.17,环比略涨0.36%,至此已连续升值六个月.

国际清算银行的数据并显示,1月人民币实际有效汇率指数为107.37,环比下跌0.65%.

至1月底,中国外汇交易中心人民币兑美元汇价CNY=CFXS当月贬值0.23%.

2010年6月,中国央行重启汇改,令人民币兑美元汇价摆脱近两年的盘整之势开始震荡上行,2011年全年累计升值4.70%.(完)

参看详情,请点选国际清算银行网站(here)

--发稿 曲伟治; 审校 张喜良

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