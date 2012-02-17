《中国债券市场每日交易备忘》--2月17日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国进出口银行至多200亿元人民币三年期固息金融债10:00-11:00招标,中标利率预测均值3.76% 进出口银行至多200亿元五年期固息金融债10:00-11:00招标,中标利率预测均值3.82% 联合水泥集团10亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+),农业银行和浦发银行主承 岳阳林纸( 600963.SS )5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),农业银行主承 红河恒昊矿业1.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+),民生银行主承 华电集团40亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),光大银行和工商银行主承 华谊兄弟( 300027.SZ )3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),招商银行主承 苏嘉杭高速2.8亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA),建设银行主承 中铁二局( 600528.SS )3亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),中国银行主承 江铜集团10亿元五年期发行人选择权(3+2)中票簿记建档(主体评级AAA),中金公司和招行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 武汉港务集团3.5亿元一年期短融041264002,票面利率6.14% 保利协鑫4亿元三年期中票1282033,票面利率6.90% 中国供销集团10亿元一年期短融041266002,票面利率4.64% 深圳茂业商厦8亿元一年期短融041253007,票面利率6.14% 中国石化( 600028.SS )( 0386.HK )150亿元九个月期超短融011203002,票面利率4.15% ============================================================================== 三、缴款: 精达股份( 600577.SS )3亿元一年期短融041264001,票面利率8.90% 威海广泰( 002111.SZ )0.5亿元一年期短融 传化集团6亿元三年期中票 珠海交通集团10亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1280011,票面利率7.99% 珠海交通集团8亿元八年期投资人选择权(5+3)固息债1280012,票面利率8.25% 柳州东城投资开发公司10亿元七年期固息债1280013,票面利率8.30% ============================================================================== 四、还本付息: 中国人民银行60亿元三个月期央行票据1101089到期兑付,参考收益率3.1618% 海航商业控股公司7亿元一年期短融1181054到期兑付,票面利率5.20% 厦门钨业( 600549.SS )8亿元一年期短融1181055到期兑付,票面利率4.40% 大亚科技( 000910.SZ )2亿元一年期短融1181056到期兑付,票面利率5.10% 同洲电子( 002052.SZ )2亿元一年期短融1181057到期兑付,票面利率5.28% 首都机场集团40亿元10年期浮息债(七天回购利率基准)068007付息,基本利差1.40% 华菱钢铁集团30亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债098008付息,票面利率5.20% 财政部639.7亿元五年期固息国债110004付息,票面利率3.60% 国开行300亿元10年期浮息金融债(一年定存基准)110207付息,基本利差0.85% 湖州吴兴南太湖建投公司10亿元七年期固息债1180028付息,票面利率7.71% 苏州工业园国资公司20亿元三年期中票1182024付息,票面利率5.32% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --业内人士表示,在不久的将来,中国券商除销售券商集合理财计划和基金外,还有望销售 银行理财产品,保险等多元金融产品.这将为券商带来稳定收入,逐步摆脱"靠天吃饭"的局面. 国家统计局2/18公布1月70个大中城市住宅销售价格月度报告 ==============================================================================(完) --整理 曲伟治; 审校 曹巍浩/李宏薇