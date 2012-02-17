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亚洲 | 2012年 2月 17日 星期五 09:00 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--2月17日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 
 
  一、新债招标: 
  
  中国进出口银行至多200亿元人民币三年期固息金融债10:00-11:00招标,中标利率预测均值3.76%
  进出口银行至多200亿元五年期固息金融债10:00-11:00招标,中标利率预测均值3.82%
  联合水泥集团10亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+),农业银行和浦发银行主承
  岳阳林纸(600963.SS)5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),农业银行主承
  红河恒昊矿业1.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+),民生银行主承
  华电集团40亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),光大银行和工商银行主承
  华谊兄弟(300027.SZ)3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),招商银行主承
  苏嘉杭高速2.8亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA),建设银行主承
  中铁二局(600528.SS)3亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),中国银行主承
  江铜集团10亿元五年期发行人选择权(3+2)中票簿记建档(主体评级AAA),中金公司和招行主承
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  二、新债上市:  

  武汉港务集团3.5亿元一年期短融041264002,票面利率6.14%
  保利协鑫4亿元三年期中票1282033,票面利率6.90%
  中国供销集团10亿元一年期短融041266002,票面利率4.64%
  深圳茂业商厦8亿元一年期短融041253007,票面利率6.14%
  中国石化(600028.SS)(0386.HK)150亿元九个月期超短融011203002,票面利率4.15%
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  三、缴款:

  精达股份(600577.SS)3亿元一年期短融041264001,票面利率8.90%
  威海广泰(002111.SZ)0.5亿元一年期短融
  传化集团6亿元三年期中票
  珠海交通集团10亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1280011,票面利率7.99%
  珠海交通集团8亿元八年期投资人选择权(5+3)固息债1280012,票面利率8.25%
  柳州东城投资开发公司10亿元七年期固息债1280013,票面利率8.30%
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  四、还本付息:
  
  中国人民银行60亿元三个月期央行票据1101089到期兑付,参考收益率3.1618%
  海航商业控股公司7亿元一年期短融1181054到期兑付,票面利率5.20%
  厦门钨业(600549.SS)8亿元一年期短融1181055到期兑付,票面利率4.40%
  大亚科技(000910.SZ)2亿元一年期短融1181056到期兑付,票面利率5.10%
  同洲电子(002052.SZ)2亿元一年期短融1181057到期兑付,票面利率5.28%
  首都机场集团40亿元10年期浮息债(七天回购利率基准)068007付息,基本利差1.40%
  华菱钢铁集团30亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债098008付息,票面利率5.20%
  财政部639.7亿元五年期固息国债110004付息,票面利率3.60%
  国开行300亿元10年期浮息金融债(一年定存基准)110207付息,基本利差0.85%
  湖州吴兴南太湖建投公司10亿元七年期固息债1180028付息,票面利率7.71%
  苏州工业园国资公司20亿元三年期中票1182024付息,票面利率5.32%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

  --业内人士表示,在不久的将来,中国券商除销售券商集合理财计划和基金外,还有望销售
银行理财产品,保险等多元金融产品.这将为券商带来稳定收入,逐步摆脱"靠天吃饭"的局面. 

  国家统计局2/18公布1月70个大中城市住宅销售价格月度报告
  ==============================================================================(完)

  --整理 曲伟治; 审校 曹巍浩/李宏薇

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