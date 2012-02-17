《中国已公布新股发行上市日程表》--2月17日

标题新闻：OPEC和非OPEC联合技术委员会报告1月OPEC和非OPEC合并减产履行率为86%-OPEC消息人士
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新股申购： ---------------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 2/17 深 卡奴迪路 002656 2,500 27.80 26.23 恒泰证券 2/22 2/20 深 中科金财 002657 *1,745 *22.00 *29.73 东北证券 2/23 2/21 深 吴通通讯 300292 不超过1,670 -- -- 东吴证券 2/24 2/28 深 蓝英装备 300293 1,500 -- -- 民生证券 3/2 *2/29 深 博雅生物 300294 不超过1,902.03 -- -- 华泰联合 3/5 新股上市: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量(万股) 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 2/17 深 万润科技 (002654.SZ) 1,760 12.00 30.00 国信证券 2/17 深 共达电声 (002655.SZ) 2,400 11.00 29.73 国信证券 *2/20 沪 环旭电子 (601231.SS) *8,550 7.60 23.03 长城证券 -- 沪 吉视传媒 -- -- 7.00 37.19 中信证券 -- 沪 中国交建 -- -- *5.40 *10.43 中银国际 2/20 国泰君安 注: 1. 本表包括新股发行及上市. 2. *代表新增内容.(完) --整理 林琦; 审校 张喜良
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路透纽约/伦敦2月23日 - 金价周四上涨1%至三个半月高位，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布最新的会议记录，进一步降低了市场对3月升息的预期，拉低美国公债收益率并重压美元。
路透纽约/伦敦2月23日 - 可可期货周四上涨，为四个交易日以来首见，此前科特迪瓦(象牙海岸)暗示，该国实货供应过剩状况可能正得到缓解；糖价急挫，因主要消费国印度将很快削减进口关税的预期减弱。