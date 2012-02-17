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亚洲 | 2012年 2月 17日 星期五 09:04 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--2月17日

新股申购：      
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 网上申购日 证交所 公司名称  申购代码   发行量(万股)   发行价(元)   市盈率(倍)  主承销商 解冻日
    2/17      深   卡奴迪路   002656         2,500       27.80        26.23     恒泰证券  2/22
    2/20      深   中科金财   002657        *1,745      *22.00       *29.73     东北证券  2/23
    2/21      深   吴通通讯   300292   不超过1,670        --           --       东吴证券  2/24
    2/28      深   蓝英装备   300293         1,500        --           --       民生证券  3/2
   *2/29      深   博雅生物   300294   不超过1,902.03     --           --       华泰联合  3/5
    
 新股上市:
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 上市日 证交所  公司名称   股票代码   上市量(万股)  发行价(元/股)  市盈率(倍)  主承销商 解冻日
  2/17    深   万润科技   (002654.SZ)    1,760          12.00        30.00     国信证券    
  2/17    深   共达电声   (002655.SZ)    2,400          11.00        29.73     国信证券  
 *2/20    沪   环旭电子   (601231.SS)   *8,550           7.60        23.03     长城证券  
   --     沪   吉视传媒      --            --            7.00        37.19     中信证券  
   --     沪   中国交建      --            --           *5.40       *10.43     中银国际  2/20
                                                                               国泰君安

  注: 1. 本表包括新股发行及上市.
      2. *代表新增内容.(完)

  --整理 林琦; 审校 张喜良

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