《中国股市盘前看点》--2月17日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--美国1月CPI和核心CPI

--美国1月实质所得与领先指标

**宏观经济和政策面**

--中国央行周四表示,今年要坚决守住不发生系统性、区域性金融风险的底线,深入研究降低系统重要性金融机构风险的政策措施,完善风险处置和清算安排.[nCN1394244]

--中国央行等部委周四联合发布通知称,将进一步加大金融对旅游业的支持力度,拓宽旅游企业的多元化融资渠道.[nCN1394054]

**重点行业和公司**

--中国工业和信息化部官员周四表示,今年将推进实施"宽带中国"战略,提升上网速度,促进上网资费下降.[nCN1395706]

--一汽轿车(000800.SZ)公告称,公司拟投资15.14亿元人民币建设马自达产品换型技术改造项目,以丰富公司的产品线,提高产品的市场竞争能力,提升公司的盈利能力.[nCN1395722]

--针对有媒体报导称其首款进口汽车可能推迟引进,长安标致雪铁龙周四澄清称,其欧系高端DS5和DS4车型将於二季度正式在国内上市,目前已有13家经销商获得授权且已开始建店. [nCN1394422]

--中国最大规模的人民币国际投贷基金--赛领国际投资基金昨日成功完成首期120亿元募集,未来基金投资总规模可超过1,500亿元.上汽集团(600104.SS)将出资20亿元参与投资该基金,资金在两年内分期投入,首期出资6亿元.[nCN1395692]

**海外动向**

--美国股市周四收升,且标准普尔500指数触及九个月高位,受助於美国数据强劲及对下周各方将就希腊救助协议达成一致的希望增强.道琼工业指数.DJI收升123.13点,或0.96%,至12,904.08点;标准普尔500指数.SPX上涨14.81点,或1.10%,至1,358.04点.[.NCN]

**关键点位**

--沪综指.SSEC上档阻力位在半年线2,385点.(完)

--整理 林琦; 审校 杨淑祯

中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN]

香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN]

美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN]

台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN]

香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN]

中国新闻 [CN-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN]

香港新闻 [HK-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN]

台湾新闻 [TW-CMN] 香港个股业绩 [HK-RES-CMN]

中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 中国融资融券报导 [.SSCN]

上海证券交易所 <0#.INX.SS> 恒生分类指数 <0#.INX.HK>

深圳证券交易所 <0#.INX.SZ> 恒生指数成份股 <0#.HSI>