版本:
中国
亚洲 | 2012年 2月 17日 星期五 09:26 BJT

〔全球贵金属〕2月16日SPDR黄金持仓增加0.24%,iShares白银持仓持平

路透2月17日电---全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust(GLD)周四的黄金持仓量较前日增加0.24%,最大的白银ETF--iShares Silver Trust(SLV)白银持仓量同期持平.

以下为两支ETF的持仓量及变化情况:

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%

SPDR 41,194,582.0 2月16日 41,097,402.6 2月15日 97,179.4 0.24%

iShares 308,381,076.8 2月16日 308,381,076.8 2月15日 0.0 0.00%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据,请点击(www.exchangetradedgold.com/)

浏览ETF白银持仓量的详细内容,请点击:(link.reuters.com/wux96h)(完)

--编译 梁睿雪;审校 吴云凌

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐