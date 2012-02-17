《英国金融焦点》苏格兰若决定脱离英国,货币的选择将颇费思量

* 苏格兰民族党希望维持与英国的货币统一

* 债务危机给加入欧元区蒙上阴影

* 债务和北海石油收入问题有可能导致纷争

路透伦敦2月16日电---如果苏格兰人在许诺的全民公投中结束300年来与英格兰的统一,转而寻求独立,其结果有可能是,merk, groat或bawbee这些古老的苏格兰硬币重见天日.

在当前同英国的这种货币与财政统一状态确立之前,这些硬币在苏格兰曾被长期使用,在那些倡导独立的人看来,有一个问题极为迫切:应怎样解决货币问题?

如果苏格兰独立,可有以下选择:维持与英国的货币统一,加入欧元区(首先需要加入欧盟),或者发行自己的货币.

苏格兰最终是否选择独立,关键或许要看如何处理这个问题以及其它一些经济问题,例如,如何分享北海石油收入和分担英国债务.

17世纪末苏格兰爆发的债务危机帮助推动了1707年统一法案(1707 Act of Union)的颁布.自1709年以後,所有硬币都由伦敦发行,不过有三家苏格兰银行可自己发行纸币,在全国范围内都被作为法定货币.

苏格兰民族党(Scottish National Party,SNP)领袖暨苏格兰地方政府第一大臣Alex Salmond表示,他希望保留英镑作为货币,至少暂时如此,这样可以由苏格兰控制税收,支出和举债,而由英国央行继续制定货币政策.

这是最有可能的选项,但或许也会让人严重质疑苏格兰能否履行还债义务.

Salmond周四会晤英国首相卡梅隆,讨论公投的内容和时间.卡梅隆反对苏格兰脱离英国.

英国国家经济社会研究院(NIESR)学者Angus Armstrong表示,英格兰和苏格兰之间贸易联系紧密,经济周期亦十分接近,两者具有共享一种货币的完美基础.

"独立可能带来许多无形的好处.但苏格兰议会也许会发现,自己在经济政策,尤其是财政政策方面会受到许多说不清道不明的约束,甚至比留在英国更受限制."他写道.

民族党表示,希望在英国央行有自己的代表,央行应继续承担最後贷款人的职责,为银行系统注入流动性以减轻融资紧张.

但英国央行只能提供流动性缓解贷款机构的短期资金紧张.根据新的立法提议,从2013年起,任何可能需要动用公共资金的援助行动,都必须得到英国财政部的批准.

英国在金融危机期间拿出数以百亿英镑计的现金和国家担保来挽救苏格兰皇家银行或者HBOS免于倒闭,若仅凭苏格兰一己之力,这肯定是无法完成的任务.HBOS与苏格兰皇家银行一样,亦为苏格兰的金融机构.

**加入欧元区?**

民族党表示,是否加入欧元区由苏格兰人民自己决定.由於这场债务危机,加入欧元区也许变得不受欢迎,但苏格兰由此可在欧洲央行获得一席之位.

尽管如此,加入欧元区可能仍是一件棘手的事情,因为至少在两年内,苏格兰货币或者英镑兑欧元必须显示出稳定性.

"如果我们没有自己的货币,或者沿用的货币与欧元的汇率并不稳定,我们如何保持与欧元之间的稳定汇率关系呢?这将很会麻烦."安德鲁大学经济学教授Andrew Hughes Hallett在《苏格兰经济的未来》一书中写到。

一些经济学家表示,苏格兰不大可能推出自己的货币,因为其手中既没有黄金也没有外汇储备.

同样,发行货币钉住英镑也有问题,若投机客决定借机对羽翼未丰的苏格兰央行发难,其货币可能遭到市场攻击.

苏格兰货币最後一次钉住英镑还是在统一前的几年里,当时12个苏格兰镑可兑换1英镑.

**纾困**

那时,苏格兰正在实施达瑞恩(Darien)风险计划,希望在巴拿马建立贸易殖民地,这一灾难性的投资计划让苏格兰人损失惨重.

在统一後不久,苏格兰接受英国央行的纾困资金达39.8万英镑之多.

目前,英国的未偿还公债略规模高於1万亿英镑,按照人口或者人均GDP来算,苏格兰应该承担约8%的公共债务,即840亿英镑.

但将英国公债以新货币重新计价可能在法律上风险重重,因为这实际上意味着将所有英国公债一分为二.最糟糕的是,试图对英国公债条款进行修改,可能构成违约.

苏格兰皇家银行经济分析师Ross Walker表示,最有可能的结果是,由英国财政部负责所有英国债务的还本付息,而苏格兰则在应当付息或债务到期时,支付自己的那一部分.

一些苏格兰人表示,他们的国家不应承担任何英国债务,因为他们不会要求英国财政部归还30年来北海石油方面的收入.

按渔业作业所划定的分界,2009-2010年的油气税收有91.4%来自苏格兰水域.但如果按照人口来分配,苏格兰仅能得到8.4%的石油财政收入.(完)