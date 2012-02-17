〔新债招标〕中国进出口行三年期固息债利率3.78%,五年3.87%--业内人士

路透上海2月17日电---业内人士周五透露,中国进出口银行上午在银行间债市招标发行的三年期固息债,中标利率3.78%,稍高於此前3.76%的预测均值.

该行同时招标的五年期固息债中标利率3.87%,亦高於3.82%的预测均值.

上述两期债为进出口行今年第一和第二期金融债,计划发行总量均为不超过200亿元人民币.具体条款如下: