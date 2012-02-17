〔新债招标〕中国进出口行三年期固息债利率3.78%,五年3.87%--业内人士

芝加哥期市：CBOT玉米触及两周低位，因技术性卖出和大豆下跌
路透芝加哥2月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四跌至两周低点，交易商表示，因技术性卖出，和大豆下跌带来的外溢影响。
路透上海2月17日电---业内人士周五透露,中国进出口银行上午在银行间债市招标发行的三年期固息债,中标利率3.78%,稍高於此前3.76%的预测均值.
该行同时招标的五年期固息债中标利率3.87%,亦高於3.82%的预测均值.
上述两期债为进出口行今年第一和第二期金融债,计划发行总量均为不超过200亿元人民币.具体条款如下:
第一期 第二期
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发行总量 不超过200亿元 不超过200亿元
期限/计息方式 三年/固息 五年/固息
招标方式 单一利率(荷兰式)招标 单一利率(荷兰式)招标
缴款日/起息日 2月21日 2月23日
发行期 2月17日-2月21日 2月17日-2月23日
上市日 2月27日 2月29日
基本承销额 无 无
付息频率 按年付息 按年付息
----------------------------------------------------------------------(完)
--发稿 李宏薇; 审校 乔艳红
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