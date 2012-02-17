《外汇动态》美元/日圆触及79上方的三个半月高点,定盘之後买盘加速

标题新闻：OPEC和非OPEC联合技术委员会报告1月OPEC和非OPEC合并减产履行率为86%-OPEC消息人士
OPEC:石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
0137GMT--美元/日圆JPY=跳升至79.13日圆的三个半月高点,因日本商业定盘後买盘加速.交易商称投机客在定盘之後抛出新的买单,此前一直静待日本出口商的卖盘结束.
一些交易商称,定盘价格比预期高,促使部分市场人士争购美元.市场人士目前认为美元/日圆可能测试10月干预後的高点79.55.从当前水准一直到此价位的指令多空不一.出口商在79.50附近设置卖单,同时也存在更多的止损买单.
一家日本经纪公司的交易商称,之前买入短线美元/日圆看涨期权的投机客可能会锁定获利.(完)
--编译 吴云凌;审校 徐文焰
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路透纽约/伦敦2月23日 - 金价周四上涨1%至三个半月高位，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布最新的会议记录，进一步降低了市场对3月升息的预期，拉低美国公债收益率并重压美元。
路透纽约/伦敦2月23日 - 可可期货周四上涨，为四个交易日以来首见，此前科特迪瓦(象牙海岸)暗示，该国实货供应过剩状况可能正得到缓解；糖价急挫，因主要消费国印度将很快削减进口关税的预期减弱。