《外汇动态》美元/日圆触及79上方的三个半月高点,定盘之後买盘加速

0137GMT--美元/日圆JPY=跳升至79.13日圆的三个半月高点,因日本商业定盘後买盘加速.交易商称投机客在定盘之後抛出新的买单,此前一直静待日本出口商的卖盘结束.

一些交易商称,定盘价格比预期高,促使部分市场人士争购美元.市场人士目前认为美元/日圆可能测试10月干预後的高点79.55.从当前水准一直到此价位的指令多空不一.出口商在79.50附近设置卖单,同时也存在更多的止损买单.