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亚洲 | 2012年 2月 17日 星期五 09:56 BJT

《外汇动态》美元/日圆触及79上方的三个半月高点,定盘之後买盘加速

0137GMT--美元/日圆JPY=跳升至79.13日圆的三个半月高点,因日本商业定盘後买盘加速.交易商称投机客在定盘之後抛出新的买单,此前一直静待日本出口商的卖盘结束.

一些交易商称,定盘价格比预期高,促使部分市场人士争购美元.市场人士目前认为美元/日圆可能测试10月干预後的高点79.55.从当前水准一直到此价位的指令多空不一.出口商在79.50附近设置卖单,同时也存在更多的止损买单.

一家日本经纪公司的交易商称,之前买入短线美元/日圆看涨期权的投机客可能会锁定获利.(完)

--编译 吴云凌;审校 徐文焰

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