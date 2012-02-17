〔日本金融〕内阁批准消费税翻倍计划,此前磋商邀请遭反对派冷淡回应

路透东京2月17日电---日本政府周五批准了将消费税率从5%逐步上调一倍的计划,以因应福利开支.政府承认,未能劝服反对派在消费税草案上给予合作.

日本国会由两党分别掌控,首相野田佳彦需得到反对党的投票支持,才能在国会中通过议案.野田曾暂缓内阁对消费税议案的批准,试图说服其他党派在议案呈交国会前也加入讨论.但反对派已拒绝,他们试图阻挠野田的议事日程,迫使其提前召集选举.

政府拟于下月提交消费税上调议案,但相比去年底草拟该议案时,获得批准的胜算更低,这使日本财政整顿中关键的第一步蒙上疑云.

"更加显然,很难事先让反对党派进行协作,因此内阁批准了税收与福利改革计划."日本财务大臣安住淳周五表示.

"我们需要同反对党讨论的一个方面是,如何抵销税收上调对低收入民众造成的负担."

安住淳称,日本政府将开始撰写调整消费税与改革福利支出的议案.执政的民主党有可能继续争取反对派议员的支持,但无法断定他们将如何回应.

即便消费税调高至10%,日本也仅朝着降低债务负担迈出第一步.日本负债规模约是该国5兆(万亿)美元经济规模的两倍,在发达经济中情况最糟.(完)