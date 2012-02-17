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亚洲 | 2012年 2月 17日 星期五 09:51 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元兑美元守住涨幅,兑日圆升至近七个月高位

路透惠灵顿2月17日电---澳元和新西兰元兑美元周五守住海外市场涨幅,因希腊有望达成协议再次提振风险交易.澳元和新西兰元兑日圆升至近七个月高位.

澳元兑美元AUD=D4报1.0788,脱离本周低点1.0629,周四纽约尾盘报1.0761.阻力位料在1.0790附近,支撑位先後在1.0732和1.0646.

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