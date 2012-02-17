〔澳新汇市〕澳元和新西兰元兑美元守住涨幅,兑日圆升至近七个月高位

标题新闻：OPEC和非OPEC联合技术委员会报告1月OPEC和非OPEC合并减产履行率为86%-OPEC消息人士
OPEC:石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透惠灵顿2月17日电---澳元和新西兰元兑美元周五守住海外市场涨幅,因希腊有望达成协议再次提振风险交易.澳元和新西兰元兑日圆升至近七个月高位.
澳元兑美元AUD=D4报1.0788,脱离本周低点1.0629,周四纽约尾盘报1.0761.阻力位料在1.0790附近,支撑位先後在1.0732和1.0646.
OPEC:石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透纽约/伦敦2月23日 - 金价周四上涨1%至三个半月高位，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布最新的会议记录，进一步降低了市场对3月升息的预期，拉低美国公债收益率并重压美元。
路透纽约/伦敦2月23日 - 可可期货周四上涨，为四个交易日以来首见，此前科特迪瓦(象牙海岸)暗示，该国实货供应过剩状况可能正得到缓解；糖价急挫，因主要消费国印度将很快削减进口关税的预期减弱。