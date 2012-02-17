《热点透视》告别艰险2011,法国银行业迎来坎坷2012

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 George Hay 编译 艾茂林

路透伦敦2月16日电---对法国最大的两家银行来讲,去年可不怎麽好玩.法国巴黎银行(BNPP.PA)和兴业银行(SOGN.PA)上半年状况还算相对不错,但随後遭到欧债危机猛烈袭击:两家股票全年分别重挫38%和58%,债券违约保护成本增至三倍.此外,欧盟银行业管理局(EBA)强制两家银行增资.

全年业绩伤痕累累.受减债影响,两家银行2011年营收均下降约3%.回报不及资本成本.法国巴黎银行在保护获利方面做得更好--净利的23%降幅好於兴业银行的减少39%--并且仍在派发股息.投行业务营收缩水、资产处置以及希腊主权债高达75%的损失拨备,都令两家银行体会到资金拮据之痛.

不过,如果其它方面一切顺利,或许法巴和法兴对困境都能应付得来.法巴削减750亿欧元风险加权资产的计划已完成近三分之一,去年下半年投行业务有570亿欧元摆脱对易波动美元融资的依赖.法兴的美元融资也削减了差不多的规模.两家银行都已达到EBA规定的资本目标,再者,欧洲央行(ECB)推出三年期流动性计划并扩大申贷担保品范畴,都帮助打消了关於会有某家法国银行可能倒下的担忧.

对法国银行业而言,今年可能和去年一样困难重重,虽然背後的原因有所不同.据法国政府预估,今年该国国内生产总值(GDP)或只能增长区区0.5%,而希腊无序违约的威胁萦绕,对於提振信心可帮不上什麽忙.

但是,真正引人担忧的问题存在於法国内部.若社会党竞选人奥朗德5月当选总统,或成为烦恼之源.他的竞选主张是"击败金融业",并提倡效仿英国让零售银行和投资银行分离.至於现任总统萨科齐,他已经开始单方面强推金融交易税.因此,法巴和法兴处於"重组模式"的时间,或许要比当初计划的略长一些.(完)