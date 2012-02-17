《中国报摘》--其他报纸重要消息2月17日(II)

--记者从接近北京国际矿权交易所的人士处了解到,自中国铁矿石交易平台启动後,北矿所已和力拓、淡水河谷以及澳大利亚第四大矿山FMG进行了多次会面和谈判,希望游说矿山作为会员加入.据透露,矿山都在观望,并未表现出特别强烈的意愿,但目前和中国之间的合作最为紧密的淡水河谷很可能最先"松口".