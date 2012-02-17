《中国报摘》--其他报纸重要消息2月17日(II)

标题新闻：OPEC和非OPEC联合技术委员会报告1月OPEC和非OPEC合并减产履行率为86%-OPEC消息人士
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**经济参考报**
--记者从接近北京国际矿权交易所的人士处了解到,自中国铁矿石交易平台启动後,北矿所已和力拓、淡水河谷以及澳大利亚第四大矿山FMG进行了多次会面和谈判,希望游说矿山作为会员加入.据透露,矿山都在观望,并未表现出特别强烈的意愿,但目前和中国之间的合作最为紧密的淡水河谷很可能最先"松口".
**证券时报**
--中国住建部政策研究中心副主任王珏林表示,从以往调控的经验和中央多次的表态可以断定,房地产市场调控政策会保持连续性和稳定性,尤其一些限制性管理措施,今年不会发生什麽变化.
--易观智库数据显示,2011年第四季度,中国网上零售市场交易规模达到2,265亿元人民币,全年网上零售交易额达8,059.8亿元,同比增长55%.
--中国石油经济技术研究院预测,2012年国内油气市场对外依存度将继续攀升,其中原油对外依存将升至57%.成品油市场上,汽油供求宽松,而柴油供应三季度或有缺口.
**每日经济新闻**
--业内人士表示,银监会"七不准"的规定封堵了银行贷款收费,银行中间业务收入还是需要提升.因此通过普通贷款转做承兑汇票的方式,绕过银监会规定,有将贷款收费转移变相提高贷款利率的嫌疑.
**新闻晨报**
--上海易居房地产研究院报告指出,在目前市场环境下房地产业转型已经成为趋势,其中商业、金融、矿产行业成为房地产企业跨界发展最为集中的行业.当前房地产行业风险加剧、平均利润率下降是促使房地产企业纷纷转型跨界进入其他行业的主要动力.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 苏丹/冉莹; 审校 曾祥进
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路透纽约/伦敦2月23日 - 金价周四上涨1%至三个半月高位，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布最新的会议记录，进一步降低了市场对3月升息的预期，拉低美国公债收益率并重压美元。
路透纽约/伦敦2月23日 - 可可期货周四上涨，为四个交易日以来首见，此前科特迪瓦(象牙海岸)暗示，该国实货供应过剩状况可能正得到缓解；糖价急挫，因主要消费国印度将很快削减进口关税的预期减弱。