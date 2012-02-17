《外汇动态》澳元上扬,受大规模澳元债券投资基金推出的提振

0215GMT---澳元受到大型澳元债券投资基金,或投资信托基金今日在日本推出的提振,兑日圆AUDJPY=R上涨0.7%至六个半月高位85.50日圆. 野村资产推出两个澳洲债券基金,规模上限均为2,000亿日圆.根据此基金说明书,这些基金计划卖出澳元兑日圆买权以提高收益. 澳元兑美元AUD=D4上涨0.4%,至1.0797美元.(完) --编译 许娜;审校 戴素萍