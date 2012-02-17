《外汇动态》境外基金及其引发的止损卖盘共同打压美元/韩元

标题新闻：OPEC和非OPEC联合技术委员会报告1月OPEC和非OPEC合并减产履行率为86%-OPEC消息人士
OPEC:石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
0229GMT--美元兑韩元KRW=KFTC下跌,因希腊援助协议达成的希望升温,而且美国经济数据强劲,促使境外基金卖出该货币对.
基金卖盘引发部分银行间投机客结清美元兑韩元的多头仓位以止损.
美元兑韩元下跌0.8%至1,123.2.
然而,交易员们仍不太认为该货币对会跌至1,120下方,本周至今该水准尚未被突破.
一家当地银行驻首尔的交易员表示,"我预计今日不会跌穿1,120,因该水准附近的短线支撑力道变得更加有力,特别是在昨日该货币对升穿1,130之後."(完)
--编译 兰秀娟;审校 丁琦
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