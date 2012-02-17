〔路透专访〕浩然资本年内启动新基金募集,未来更倾向国内退出--合伙人

* 计划年内启动第三期美元基金募集

* 未来将更多考虑在国内市场退出

* 今年将有两家被投企业启动A股上市

* IPO料续低迷,建议寻求多元化退出

路透北京2月17日电---专注中国市场的私募股权基金--浩然资本周五表示,计划年内开始募集第三期美元基金;未来或将更多考虑在国内市场退出,且今年将有两家被投企业启动A股上市.

公司创始合伙人王泓清(Elaine)在接受路透专访时并表示,预计今年私募股权行业的募资和投资节奏均将较去年有所放缓,且IPO(首次公开发行)市场料仍将很困难,而在此情形下,建议PE/VC考虑多元化退出途径.

"公司二期基金已投出三分之二,预计年内将启动三期美元基金的募集,不过目前还没有具体时间表",她并指出,近期公司暂无募集人民币基金的计划,未来仍将继续采取与人民币基金合作的方式投资.

浩然资本主要投资处於成长期的企业,旗下美元基金现已投资了近20家公司,其中五家已在海外市场完成上市.王泓清称,今年公司将有一家医疗企业及一家家具类的消费企业启动A股上市.

目前浩然已投资的公司主要包括,中国家具零售商--居泰隆家居、步长制药、医疗器械和服务商--世康融医疗、中国脐带血库企业集团、电力环保公司阿米那和港陆钢铁等.

同时,提及未来在消费领域的投资,王泓清认为,目前那些容易投资的项目都已被抢空,未来则将更加关注消费服务领域的细分市场和产品.

浩然资本成立於2005年,目前管理着两只美元基金,资金总规模为5亿美元,主要专注于消费、医疗、轻工业及清洁技术领域的投资.公司有限合伙人(LP)包括普林斯顿大学养老基金、欧洲大型母基金Adveq、摩根大通(JPM.N)、高盛和高净值的个人投资者等.

**IPO趋紧,需多元化退出**

受欧美经济复苏乏力拖累,目前私募股权投资市场正面境外资本市场低迷的挑战.在此情形下,浩然资本未来将更多考虑在国内市场退出;同时,亦将寻求其他退出渠道.

王泓清坦言道,目前PE(私募股权投资)行业面临的最大风险是过度依赖IPO退出,已出现供不应求的局面.并购收购亦是一个不错的退出渠道,因而预计今年并购将呈现增长态势.

清科研究中心此前报告就认为,随着新股发行制度改革,投资机构通过IPO退出的获利空间正逐渐收窄,加之近年来机构之间的竞争日趋激烈,因此预计2012年的VC/PE机构通过IPO获得的退出回报将下降.

"大家需要花更多时间去考虑不同的退出途径",她认为,"今年IPO市场还会很困难,整个资本市场都没有去年那麽好;其次人民币基金将面临洗牌状况,所以资金量的增长亦将不如去年".

市场咨询机构清科研究中心统计显示,2011年共有235只私募股权基金从被投企业中实现退出,150笔退出中包括IPO退出135笔,并购退出7笔,股权转让方式5笔,管理层收购一笔及其他方式退出两笔.

加入浩然资本前,王泓清女士就职于凯雷集团[CYL.UL]美国风险投资公司及凯雷集团亚洲成长投资基金.(完)