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亚洲 | 2012年 2月 17日 星期五 10:52 BJT

〔中国新债〕淮南矿业集团下周三将发行15亿元短期融资券,期限一年

路透上海2月17日电---中国淮南矿业(集团)有限责任公司周五公告称,将於下周三(22日)在银行间债市
簿记建档发行15亿元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       主承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 淮南矿业集团   15       15      12   2/22簿记建档   民生银行      AAA      2/23       2/24
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯

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