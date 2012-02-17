《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币:多数横盘波动,静待希腊协议出炉

IFR悉尼2月17日电--美元兑日圆以外亚洲货币今日在亚洲早盘多数横盘波动,交易员们在下周一希腊债务协议决定出炉前不太愿意买入日圆以外亚洲货币.

尽管有些货币上涨,特别是澳元和新西兰元,但这多数是在东京共同基金买需的推动下,因为以日圆为融资币的利差交易大规模回潮.