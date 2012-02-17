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亚洲 | 2012年 2月 17日 星期五 11:39 BJT

《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币:多数横盘波动,静待希腊协议出炉

IFR悉尼2月17日电--美元兑日圆以外亚洲货币今日在亚洲早盘多数横盘波动,交易员们在下周一希腊债务协议决定出炉前不太愿意买入日圆以外亚洲货币.

尽管有些货币上涨,特别是澳元和新西兰元,但这多数是在东京共同基金买需的推动下,因为以日圆为融资币的利差交易大规模回潮.

美元/坡元短暂跌至1.26下方,随後获得稳健的美元买需.美元/韩元缺乏上行,上探1,120的动能.

下周市场可能会寻觅新题材,或许中国采购经理人指数(PMI)初值将成为人们关注的焦点.(完)

--编译 兰秀娟; 审校 白云

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