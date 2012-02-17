《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币:多数横盘波动,静待希腊协议出炉

标题新闻：OPEC和非OPEC联合技术委员会报告1月OPEC和非OPEC合并减产履行率为86%-OPEC消息人士
OPEC:石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
IFR悉尼2月17日电--美元兑日圆以外亚洲货币今日在亚洲早盘多数横盘波动,交易员们在下周一希腊债务协议决定出炉前不太愿意买入日圆以外亚洲货币.
尽管有些货币上涨,特别是澳元和新西兰元,但这多数是在东京共同基金买需的推动下,因为以日圆为融资币的利差交易大规模回潮.
美元/坡元短暂跌至1.26下方,随後获得稳健的美元买需.美元/韩元缺乏上行,上探1,120的动能.
下周市场可能会寻觅新题材,或许中国采购经理人指数(PMI)初值将成为人们关注的焦点.(完)
--编译 兰秀娟; 审校 白云
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路透纽约/伦敦2月23日 - 金价周四上涨1%至三个半月高位，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布最新的会议记录，进一步降低了市场对3月升息的预期，拉低美国公债收益率并重压美元。
路透纽约/伦敦2月23日 - 可可期货周四上涨，为四个交易日以来首见，此前科特迪瓦(象牙海岸)暗示，该国实货供应过剩状况可能正得到缓解；糖价急挫，因主要消费国印度将很快削减进口关税的预期减弱。