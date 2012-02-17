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债券 | 2012年 2月 17日 星期五 11:08 BJT

〔中国新债〕桑德环境下周三将发行4亿元短期融资券,期限一年

路透上海2月17日电---中国桑德环境资源股份有限公司(000826.SZ)周五公告称,将於下周
三(22日)在银行间债市簿记建档发行4亿元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日       主承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                        (缴款日)
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 桑德环境       4        4       12   2/22簿记建档   中信银行       AA-       2/24       2/27
 (000826.SZ)                                
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 李宏薇; 审校 丁淑琴

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