〔中国新债〕桑德环境下周三将发行4亿元短期融资券,期限一年

路透上海2月17日电---中国桑德环境资源股份有限公司( 000826.SZ )周五公告称,将於下周 三(22日)在银行间债市簿记建档发行4亿元人民币短期融资券,期限一年. 具体条款如下: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 桑德环境 4 4 12 2/22簿记建档 中信银行 AA- 2/24 2/27 ( 000826.SZ ) =============================================================================================(完) 参看详情,可点选上海清算所网站(here) --发稿 李宏薇; 审校 丁淑琴