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货币新闻 | 2012年 2月 17日 星期五 11:13 BJT

〔中国央行〕1月份社会融资规模9,559亿元人民币,比上年同期少8,001亿元

路透北京2月17日电---中国人民银行周五称,初步统计,中国2012年1月社会融资规模为9,559亿元人民币,比上年同期少8,001亿元.

刊登在央行网站的新闻稿称,今年1月人民币贷款增加7,381亿元,同比少增2,882亿元;外币贷款折合人民币减少148亿元,同比少增1,010亿元;委托贷款增加1,653亿元,同比多增381亿元.(完)

更多细节,请点选央行网站(here)

--发稿 李文科; 审校 曾祥进

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