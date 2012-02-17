〔中国央行〕1月份社会融资规模9,559亿元人民币,比上年同期少8,001亿元

芝加哥期市：CBOT玉米触及两周低位，因技术性卖出和大豆下跌
路透芝加哥2月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四跌至两周低点，交易商表示，因技术性卖出，和大豆下跌带来的外溢影响。
路透北京2月17日电---中国人民银行周五称,初步统计,中国2012年1月社会融资规模为9,559亿元人民币,比上年同期少8,001亿元.
刊登在央行网站的新闻稿称,今年1月人民币贷款增加7,381亿元,同比少增2,882亿元;外币贷款折合人民币减少148亿元,同比少增1,010亿元;委托贷款增加1,653亿元,同比多增381亿元.(完)
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--发稿 李文科; 审校 曾祥进
路透芝加哥2月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四跌至两周低点，交易商表示，因技术性卖出，和大豆下跌带来的外溢影响。
美国农业部在其年度展望论坛上预计2017年美国小麦种植总面积达到4,600万英亩，低于路透访查分析师预估的4,685万英亩。
路透芝加哥2月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四连续第五日下跌，现货月3月合约触及六周低位，因预计南美大豆丰收以及美国种植面积将扩大。