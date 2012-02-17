〔中国债市动态〕现券收益率冲高回落,市场传言央行逆回购纾困资金窘境

路透上海2月17日电---中国银行间债市周五早盘现券收益率冲高回落.受资金面紧张影响,现券收益率一度小幅上行,但随着市场有传言称央行将与部分银行进行逆回购纾困,收益率又逐渐回落,整体并未脱离近期盘整走势.

交易员并表示,由於最近资金面趋紧,机构对信用产品的需求也迅速降温,成交明显萎缩,收益率也止跌走稳.

"资金太紧张了,听说央行要银行报逆回购需求,感觉可能是真的."华东一银行交易员表示,"债市变化不大,大家都忙着借钱去了,(现券)收益率涨了一点,後来又下来了."

他并指出,由於流动性收紧,回购利率明显走升,信用债的投资价值减小,不少机构将资金拿去做拆借而暂缓投资信用产品,其收益率也止住前期的跌势而走稳,但料资金面改善後,信用债收益率仍有望进一步下行.

北京时间11:34,剩余期限约9.5年的固息国债110019券最新双边报价tCN110019=CFXM在3.57%/3.50%,上日尾盘收报3.56%/3.52%.(完)