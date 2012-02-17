〔新债招标〕中国进出口行两期债利率均高预期,资金骤紧压制需求(更新版)

标题新闻：OPEC和非OPEC联合技术委员会报告1月OPEC和非OPEC合并减产履行率为86%-OPEC消息人士
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* 进出口行三年期债利率3.78%,五年3.87%
* 两期债利率均高出预期
* 资金紧张态势加剧压制需求
路透上海2月17日电---中国进出口银行周五上午招标的两期固息债,中标利率均高於预期.因今日资金面紧张态势加剧,压制一级市场需求.
业内人士周五透露,进出口银行稍早招标的三年期固息债,中标利率3.78%,五年期品种利率3.87%.此前市场对这两期债的利率预测均值分别显3.76%和3.82%.
"(今日两期债利率)比较高啊,钱紧."北京一券商交易员称,
中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周五续飙涨.春节前定向逆回购资金到期、新股发行等对流动性的冲击远未散去,紧张资金面状况下,机构更趋谨慎自保,致资金供求关系进一步恶化,进而浮现央行再次定向逆回购操作相助的传闻.[ID:nCN1396202]
该交易员并指出,今日两期债利率走高,也不排除包括近期固息债需求相对疲弱的持续影响.
从今年以来金融债发行情况看,浮息债中标利差多低於预期,而固息债利率则多数时间相反.因目前市场降息预期较淡,浮息债以相对较高的绝对收益水平吸引一定需求.
交易员并透露,作为该行今年首次招标发行的新债,利率虽然略高,但投标倍数尚可,仍接近1.8倍.其中三年期为1.79倍,五年期1.78倍.
上述两期债为进出口行今年第一和第二期金融债,具体条款如下:
第一期 第二期
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发行总量 200亿元 200亿元
期限/计息方式 三年/固息 五年/固息
招标方式 单一利率(荷兰式)招标 单一利率(荷兰式)招标
缴款日/起息日 2月21日 2月23日
发行期 2月17日-2月21日 2月17日-2月23日
上市日 2月27日 2月29日
基本承销额 无 无
付息频率 按年付息 按年付息
----------------------------------------------------------------------(完)
--发稿 李宏薇; 审校 丁淑琴
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