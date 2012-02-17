〔日本股市〕指数早盘收涨近2%升破9,400点,受美国数据等利好推动

标题新闻：OPEC和非OPEC联合技术委员会报告1月OPEC和非OPEC合并减产履行率为86%-OPEC消息人士
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路透东京2月17日电---日本股市日经指数.N225周五早盘在热络交投中跳升近2%,受助于坚挺的美国经济数据,以及希腊下周达成援助协议的期望升温.
但市场分析人士称,未来一两个交易日,日经指数不太可能再有太大涨幅.
"我确实认为指数已触及9,400点附近的上端水准,市场在今日稍晚或将回吐涨幅,"瑞穗证券的资深技术分析师Yutaka Miura表示.
他表示,日经指数到本月底或升至9,600点,但获利了结或限制涨势,其并预计3月会出现一波大的调整.
日经指数早盘收市上涨1.8%,报9,404.89点,为去年8月以来首次升破9,400点.
东证股价指数.TOPX触及六个月新高,上涨1.4%至811.66点.(完)
--编译 丁琦;审校 龚芳
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