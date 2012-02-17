〔日本股市〕指数早盘收涨近2%升破9,400点,受美国数据等利好推动

但市场分析人士称,未来一两个交易日,日经指数不太可能再有太大涨幅.

"我确实认为指数已触及9,400点附近的上端水准,市场在今日稍晚或将回吐涨幅,"瑞穗证券的资深技术分析师Yutaka Miura表示.

他表示,日经指数到本月底或升至9,600点,但获利了结或限制涨势,其并预计3月会出现一波大的调整.

日经指数早盘收市上涨1.8%,报9,404.89点,为去年8月以来首次升破9,400点.

东证股价指数.TOPX触及六个月新高,上涨1.4%至811.66点.(完)

--编译 丁琦;审校 龚芳

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