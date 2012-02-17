《热点透视》欧洲经济成长步调不一,或成长期现象

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Ian Campbell; 编译 李爽

路透伦敦2月16日电---欧元区第四季经济数据描绘了一副泛欧地区经济费力赛跑的景象.德法两国从中脱颖而出,而其他二线国家则绑在一起,眼看德法渐行渐远.削减财政支出正在蚕食二线国家的经济增速.问题在於他们的竞争力是否正在改善.劳工成本和贸易数据都没有体现这一点,至少目前还没有.

法国第四季经济成长0.2%,德国则萎缩0.2%.单个来看,他们的成绩都好於预期.温暖的天气可能有所助益,因为这有利建筑业.但德国无疑应更具韧性.德国2月ZEW经济景气判断指数跳涨至5月以来最高水准.美国需求升温.德国在第一季经济增长可能意外正面.

但由於德国高度依赖出口,其在拉抬其他邻国方面不会起到太大作用.因此二线国家与其差距在逐渐扩大.葡萄牙第四季经济萎缩1.3%,意大利萎缩0.7%,希腊经济较上年同期更是下滑7%.

削减劳工成本和改革能使这些国家更适应吗?就爱尔兰的情况来说答案是肯定的,爱尔兰第三季劳工成本较上年同期下降1.1%.葡萄牙仅增长0.8%.但西班牙的劳工成本增长3.9%,相比之下德国和法国分别增长2.9%和3.1%,意大利增长2.2%,仅略好於核心国家.西班牙和意大利来得较晚的改革还需取得明显效果.

二线国家贸易数据也明显显现出竞争力问题.经济衰退通常会通过减少进口来降低赤字.但希腊2011年末的经常帐赤字相当於GDP的比例仍超过8%,葡萄牙超过7%,西班牙和意大利均超过3%.仅爱尔兰取得贸易顺差,跻身于德国、荷兰、比利时、奥地利等那些强劲的核心国家队伍.

关键的不只是债务问题.经济成长和竞争力对於保持二线国家不掉队至关重要.现在这些落後者传不出喜悦之情.(完)