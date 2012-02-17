修正:〔东京汇市〕日圆兑美元回落至三个半月低位,受惠美国就业数据乐观

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* 美元/日圆上涨,受惠止损买单及日本进口商买单

* 美元/日圆接近10月31日干预後峰值79.553

* 澳元/日圆触及六个半月高位,关注发起投资信托基金

* 希腊获援助希望及美国乐观数据提振风险意愿

路透东京2月17日电---美元/日圆周五升至三个半月高位,因昨日的美国就业数据强於预期,巩固了日本央行本周稍早放宽政策所激励的美元涨势.

止损买盘助推美元升势,交易员称,来自日本进口商的买盘活跃,扶助美元兑日圆走强.美元近期的强势令日本进口商猝不及防.

日圆兑澳元触及六个半月低位,兑欧元触及两个月低点,此前日本央行在本周稍早的举措令市场意外,其将资产购买规模扩大1,300亿美元,并设定1%的通胀目标.

"短期看来,美元/日圆很可能会上扬,"瑞士信贷驻新加坡亚洲首席策略师Ray Farris表示.

他表示,美元兑日圆很可能走高,因利差开始朝有利於美元的方向上升,至少现在如此.

EBS电子盘数据显示,美元兑日圆JPY=一度触及三个半月高位79.18日圆.

这是去年10月31日以来美元兑日圆的最高水准,当时因美元兑日圆触及75.311日圆的二战後纪录低点,日本当局抛售8.07万亿(兆)日圆干预汇市.

美元兑日圆报79.05,较周四纽约尾盘涨0.2%.若升破10月31日干预汇市後的高位79.553,将带动美元升至约六个月高点.

"若今日纽约市场收盘时美元兑日圆升至79.50附近,我也不会感到惊讶,"一日本券商交易员表示.

"但我认为美元目前最高可以升到这一水准.美元需要有新的激励因素才会扩大涨幅,"他说,并称最近追捧短期美元买入期权的对冲基金或许希望了结一些获利.

欧元守住上日涨幅,希腊接近敲定第二轮救助协议的希望予以支撑.欧元兑美元EUR=持稳在1.3126.

欧元兑日圆EURJPY=R一度触及两个月高点104.04,最新报103.77,较周四美国尾盘涨0.1%.

澳元兑日圆AUDJPY=R一度触及六个半月高点85.48,最新在85.15换手,日内上涨0.3%.

多位交易商指出,协助支撑澳元的力量来自投资标的为澳元债券的日本投资信托.

野村资产管理周五将推出两档澳元债券基金,申购金额上限各为2,000亿日圆.根据基金招募说明书,两档基金计画出售澳元/日圆买权以提高报酬.

要小心的一个问题是,日本投资信托的实际推出规模往往会远低於申购上限.

**受美国数据支撑**

周四公布的连串美国良好经济数据协助提振美元兑日圆,并支撑市场冒险意愿.

美国上周初请失业金人数降至近四年新低,而大西洋中部地区的制造业活动在2月呈现强劲扩张.[ID:nCT0433946]

瑞士信贷的Farris表示,美国复苏的力道显示,美国收益率(殖利率)可能上扬,并在短期内协助支撑美元/日圆上涨动能,但更重要的因素在於日本央行的货币政策.

"最终最重要的会是日本央行未来几个月内是否持续提供支撑,透过行动来让市场相信对於通胀的立场真的改变的,"Farris说.

他指出,关注的焦点将会在,若日本央行认为通胀预期的调整幅度不够大,央行是否还会持续扩大资产买进计画的规模.

"目前市场是姑且相信,"Farris称,日本公债本周缺乏空头陡化走势暗示了还需要一些努力才能让市场真的相信.

"这可能需要一些时间,还有日本央行的一些努力,才能让达成1%通胀目标的能力具有可信度,"他说,瑞士信贷现在预期美元三个月後来到80日圆,12个月後升至83日圆.

纽约 当日 今年来 2011年

0403GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3131 1.3139 -0.06 +1.44 1.2945

美元/日圆 JPY= 79.07 78.85 +0.28 +2.77 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 103.82 103.59 +0.22 +4.27 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9187 0.9185 +0.02 -2.02 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5803 1.5803 +0.00 +1.73 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9955 0.9962 -0.07 -2.33 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0781 1.0756 +0.23 +5.44 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.8371 0.8328 +0.52 +7.54 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 85.220 84.840 +0.45 +8.37 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 66.200 65.720 +0.73 +10.65 59.830

英镑/日圆 GBPJPY=R 124.95 124.64 +0.25 +4.53 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2868 1.2899 -0.24 -1.97 1.3126

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附注:上收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译/审校 石冠兰/丁琦/李爽/张明钧/王冠中/王丽鑫/龚芳/张若琪/白云

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