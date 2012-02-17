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亚洲 | 2012年 2月 17日 星期五 12:25 BJT

〔投行观点〕摩根士丹利上调台湾、印尼和马来西亚股市的评级

路透曼谷2月17日电---摩根士丹利称,已把台湾股市的评级从表现逊於同业上调至表现与同业一致,并把印尼和马来西亚股市的评级从表现与同业一致上调至表现超越同业.

该券商把泰国股市的评级从表现与同业一致下调至表现逊於同业,并把菲律宾股市和南非股市的评级从表现超越同业下调至表现与同业一致.(完)

--编译 兰秀娟;审校 白云

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