〔投行观点〕摩根士丹利上调台湾、印尼和马来西亚股市的评级

标题新闻：OPEC和非OPEC联合技术委员会报告1月OPEC和非OPEC合并减产履行率为86%-OPEC消息人士
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路透曼谷2月17日电---摩根士丹利称,已把台湾股市的评级从表现逊於同业上调至表现与同业一致,并把印尼和马来西亚股市的评级从表现与同业一致上调至表现超越同业.
该券商把泰国股市的评级从表现与同业一致下调至表现逊於同业,并把菲律宾股市和南非股市的评级从表现超越同业下调至表现与同业一致.(完)
--编译 兰秀娟;审校 白云
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路透纽约/伦敦2月23日 - 金价周四上涨1%至三个半月高位，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布最新的会议记录，进一步降低了市场对3月升息的预期，拉低美国公债收益率并重压美元。
路透纽约/伦敦2月23日 - 可可期货周四上涨，为四个交易日以来首见，此前科特迪瓦(象牙海岸)暗示，该国实货供应过剩状况可能正得到缓解；糖价急挫，因主要消费国印度将很快削减进口关税的预期减弱。