〔日本经济〕距实现1%的通胀率目标还有很长一段路--央行总裁

芝加哥期市：CBOT玉米触及两周低位，因技术性卖出和大豆下跌
路透芝加哥2月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四跌至两周低点，交易商表示，因技术性卖出，和大豆下跌带来的外溢影响。
(重发以跟上红条)
路透东京2月17日电---日本央行总裁白川方明周五表示:
* 日本通缩趋於结束,但距实现1%的通胀率目标还有很长一段路.
* 日本央行将继续实行有力的货币宽松政策,着眼长期物价目标.
* 目前日圆大幅升值将对日本经济产生负面影响.
* 日央行不会以债务货币化为目的购买公债.
* 1%的通胀目标目前最适宜日本,将会每年进行检视.
* 货币政策应关注长期的经济和物价前景.
* 日本央行以往的量化宽松政策对刺激经济并没有发挥太多作用.(完)
路透芝加哥2月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四跌至两周低点，交易商表示，因技术性卖出，和大豆下跌带来的外溢影响。
美国农业部在其年度展望论坛上预计2017年美国小麦种植总面积达到4,600万英亩，低于路透访查分析师预估的4,685万英亩。
路透芝加哥2月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四连续第五日下跌，现货月3月合约触及六周低位，因预计南美大豆丰收以及美国种植面积将扩大。