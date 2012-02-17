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货币新闻 | 2012年 2月 17日 星期五 12:56 BJT

〔日本经济〕距实现1%的通胀率目标还有很长一段路--央行总裁

(重发以跟上红条)

路透东京2月17日电---日本央行总裁白川方明周五表示:

* 日本通缩趋於结束,但距实现1%的通胀率目标还有很长一段路.

* 日本央行将继续实行有力的货币宽松政策,着眼长期物价目标.

* 目前日圆大幅升值将对日本经济产生负面影响.

* 日央行不会以债务货币化为目的购买公债.

* 1%的通胀目标目前最适宜日本,将会每年进行检视.

* 货币政策应关注长期的经济和物价前景.

* 日本央行以往的量化宽松政策对刺激经济并没有发挥太多作用.(完)

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