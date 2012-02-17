〔中国货币市场〕回购利率飙涨,资金供求关系恶化後再现定向逆回购传闻(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)

路透北京2月17日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周五早盘续飙涨.春节前定向逆回购资金到期、新股发行等对流动性的冲击远未散去,紧张资金面状况下,机构更趋谨慎自保,致资金供求关系进一步恶化,进而浮现央行再次定向逆回购操作相助的传闻.

"昨天紧张,今天不会更好过,"北京一国有银行交易员称,"资金在收缩,能感觉到有些机构的谨慎自保心态"

他指出,央行春节前所做定向逆回购资金到期後,市场流动性未能平滑运行下去.在此情况下,央行的态度就显得至关重要了.

"昨天就关不上门,老这样也不行,央行可能还是得显示作用,"他说.昨日中国银行间货币及债券市场延迟交易20分钟,以满足部分机构拆入资金需求.[ID:nCN1394408]

上海一大型银行交易员亦指出,中国交建IPO所冻结资金虽未离开市场,但资金在机构间流转後,"可能没放出来,一层层有损耗".

中国最大的港口建设商--中国交通建设(1800.HK)拟通过A股首次公开发行(IPO)募集不超过50亿元人民币的资金.其中,网下冻结申购资金今日已解冻,网上冻结的逾1,700亿元申购资金将於下周一解冻.

微观层面上,机构资金面的紧张显露无疑,从"拆入资金机构在变多,缺口在加大";到"资金非常非常紧,很多人问我有没有钱."

然後,坊间传闻央行再次进行定向逆回购操作.

春节假期前中国银行间紧绷的资金市场寒意逼人,央行于是逾10年来首次宣布将就逆回购操作进行公开招标,明里暗里通过逆回购释放的流动性,相当於降低存准率0.5-1个百分点的效果,市场才略有改观.[CN/MMTCN]

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:39 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 4.6683 3.6094 +105.89 1,348.12

七天CN7DRP=CFXS 5.2455 4.3650 +88.05 444.77

14天CN14DRP=CFXS 5.6901 5.0443 +64.58 115.14

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 4.5680 3.5361 +103.19 300.52

七天CHICNY7D=CFXS 5.4547 4.4109 +104.38 39.96

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上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 5.9400 3.7250 +221.50 444.88

七天<0#CN7DRPO=SS> 4.6000 3.7000 +90.00 144.24

14天<0#CN14DRPO=SS> 4.3000 3.8000 +50.00 6.26

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 4.5200 3.5200 +100.00

七天CN7DRPFIX=CFXS 5.2100 4.2346 +97.54

14天CN14DRPFIX=CFXS 5.6200 5.0800 +54.00

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 4.4958 3.5025 +99.33

七天SHICNYSWD= 5.1792 4.3283 +85.09

三个月SHICNY3MD= 5.3061 5.2840 +2.21

===============================================================================(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 乔艳红

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