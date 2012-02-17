罗姆尼与奥巴马团队就对华政策激辩

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿2月16日电---美国共和党热门总统候选人罗姆尼与总统奥巴马的竞选团队周四就白宫对中国是否过於软弱展开交锋。美国将於11月进行总统大选，中国议题备受关注。

在《华尔街日报》一篇观点文章中，罗姆尼谴责奥巴马“几乎在乞求”中国购买美债。评论恰逢中国国家副主席习近平访美之时，本周习近平与奥巴马在白宫举行了会谈。

奥巴马在芝加哥的竞选团队迅速回击罗姆尼，谴责他改变对华立场，以换取政治利益。

美国俄亥俄州等各州选民担忧制造业失业，而俄亥俄州是美国总统候选人争取选票的必争之地。

罗姆尼称，习近平与美国领导人的会谈是“华而不实的客套”。

罗姆尼在观点文章中称：“奥巴马总统就像一个乞求者，几乎是在乞求中国继续购买美债，为他在国内的肆意开支买单。”

美国国际战略研究中心（CSIS）中国问题专家格拉泽（Bonnie Glaser）称，罗姆尼在外国首脑访美时进行抨击，此举实属罕见，但也并未出人意料之事。

奥巴马竞选团队则对罗姆尼在对话立场的变化反唇相讥，其竞选团队发言人Ben LaBolt援引罗姆尼的书籍《No Apology》中的说法称：“罗姆尼两年前称奥巴马对中国产品加徵关税的作法‘对我们的国家和工人不利’，而他今天的强硬论调已变得截然相反。”（完）