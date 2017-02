《中美关系分析》习近平访美短暂愉悦过後,双方深层分歧犹存

* 奥巴马希望习近平能带来更多和解

* 美方热情接待伴有紧张时刻

* 习近平未回应美方在贸易方面的不满

记者 储百亮

路透华盛顿2月16日电---中国国家副主席习近平访美受到的礼遇,透露出华盛顿把习近平的崛起视为一次缩小双方经济和政治分歧的机遇.

不过,要把习近平访美带来的良好氛围转变为中美关系的实质性改善,则需要双方都要做出不情愿的让步.

习近平一年之後几乎肯定会接替现任国家主席胡锦涛,他在美国受到的近乎恭维的关注,以及略显不耐烦的要求,显示出奥巴马政府希望确定习近平上台时能清楚理解美方的需求.

"如果当权者不变,改变现有政策将会非常困难,这一点中国与其他国家都一样.但由於中国权力定期更替的模式,现在形势允许在政策上做出调整,"曾在1991-1995年间担任美国驻华大使的芮效俭(J. Stapleton Roy)表示.

"尽管不一定会有很大差别,但每次领导人更替,都会产生更多改变政策的机会,"芮效俭目前担任基辛格中美研究所(Kissinger Institute on China and the United States)主任.

奥巴马总统与副总统拜登似乎期待习近平上台後能给中美带来更多和解.他们花了大量时间了解习近平,而且习近平也在五角大楼受到了高规格的接待.

习近平也时常面带和气的微笑,这与以往一脸严肃的中国领导人截然不同,并且还回访了1985他作为青年干部访问过的爱荷华州小镇马斯卡廷(Muscatine).

习近平也打出了贸易和投资牌,并且周五在他访美的最後一站洛杉矶也会谈及.

"从美国的观点来看,中国领导人更替是重新设定双方关系的良机,"中国领导人传记作家Robert Kuhn表示.他也向中国领导人提供建议并且曾见过习近平.

"习近平似乎表现自如,好像不太担心偏离什麽指示,"Kuhn说.

尽管习近平的美国之行双方都表现出友善、温和,中国媒体报导也不吝赞美之词,但仍然伴有紧张时刻.影响到中美关系的这些问题,无论以後谁接替胡锦涛或赢得美国11月大选,都会继续存在.

奥巴马、拜登和国会资深议员接连对习近平表示,北京应采取更多措施解决贸易失衡,帮助美国应对全球热点问题,并且放宽对异见人士和西藏的压制.

正在角逐共和党总统候选人提名的罗姆尼公开指责了奥巴马的对华政策,讥讽其与习近平的会面为"浮华空洞的仪式".这不禁使人想起两国国内的不同意见,可能会使稳定中美关系的努力变得更加复杂.

除了表达良好意愿之外,习近平也提醒美方中国不能接受其向台湾出售武器,以及西方对藏独的同情.

习近平在华盛顿讲话时称,历史表明,每当两国对涉及对方核心和重大利益问题处理得比较好,中美关系的发展就比较顺畅和稳定.反之,则会麻烦不断.

习近平更加平易近人的风格以及对美国的熟悉,可能解决问题时比在胡锦涛执政下更加容易些.他本人曾五次访美,而且他的女儿正在哈佛大学读书.不过,Kuhn称问题仍会存在.

"我并不期望会有什麽大的改变,很可能是形式大於内容,"他表示."纵观这一系列的问题,你不能指望有太大改变.不过在今天的世界,形式可以演变成为内容,这就会产生不同."

**期望复制邓小平访美的经典时刻**

目前,中国亟欲避免成为美国总统选战的议题,并希望顺利完成国内政治交接,这些将影响到未来的中美关系.

习近平在发表公开讲话时,对奥巴马政府抱怨美国贸易逆差等问题持回避态度.中国官方媒体称习近平此次访美成功表达了良好意愿.

中国官员还把习近平与美国民众增进关系的努力,与1979年邓小平访美相提并论.

当年在访问德州时,邓小平戴上了一顶牛仔帽,冲淡了美国民众的戒心.

习近平访问爱荷华州(艾奥瓦州)小镇马斯卡廷时,也采用了类似方式.习近平回忆说,在接待他的德沃切克(Dvorchak)一家,曾告诉他们的女儿自己喜欢教父等好莱坞电影.

习近平回忆,她对自己看过如此多美国电影感到惊讶.

他表示,尽管只在德沃切克家住了两晚,但这是与美国人民直接接触的两晚,对此永远不会忘怀.

前美国贸易代表卡拉.希尔斯(Carla A. Hills)称,这种个人接触会有所帮助.

"我认为,除非你了解对方并对他们抱有信心,否则很难建立信任与合作的愿望."

**今昔不同**

与1979年邓小平访美和1985年习近平初访美国时相比,如今的中美关系已经更为深入,在许多方面关系更为紧张.

等中国领导人换届完成後,许多中美争议问题都将继续让两国关系紧张.习近平还将面对一个经济前景和全球影响力似乎都不那麽确定的美国.

双方都在寻求缓和紧张气氛,自从中国国家主席胡锦涛2010年初对美国进行国事访问後,北京当局就寻求搁置争议,专注于顺利完成领导层交接.

白宫前中国事务首席顾问Jeff Bader称,美国对中国补贴国企和窃取美国技术行为深为不满,意味着"经济问题是两国关系面临的真正威胁."

传统基金会中国经济专家史剑道(Derek Scissors)表示,"经济方面我们需要中国真正改变发展模式,而他们不会一年後或习近平上任时就做出这种改变."

目前在华盛顿智库布鲁金斯学会工作的Jeff Bader称:"大选年过後,经济问题将成为中美关系的核心问题,不仅需要大选年的临时性修复,还需要更长期的重塑平衡方案,双方都必须做出恢复平衡的努力."

前美国驻华大使芮效俭称:"继任者通常无法建立或展示自己的观点,因为他们仍要服从於由其他人操作的体系.只有成为领导核心後,他们才能展示自己的国际视野."(完)