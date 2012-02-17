〔东京美债〕公债价格持稳,关注希腊债务协议进展

路透东京2月17日电---美国公债价格周五在亚洲市场持稳,脱离隔夜低点,但限於近期区间波动,因投资者在关注下周有望达成的希腊援助协议.

10年期美国公债收益率(殖利率)US10YT=RR自纽约尾盘的2.0%下滑至1.99%.