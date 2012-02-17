〔东京美债〕公债价格持稳,关注希腊债务协议进展

标题新闻：OPEC和非OPEC联合技术委员会报告1月OPEC和非OPEC合并减产履行率为86%-OPEC消息人士
OPEC:石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透东京2月17日电---美国公债价格周五在亚洲市场持稳,脱离隔夜低点,但限於近期区间波动,因投资者在关注下周有望达成的希腊援助协议.
10年期美国公债收益率(殖利率)US10YT=RR自纽约尾盘的2.0%下滑至1.99%.
30年期美国公债收益率US30YT=RR亦自纽约尾盘的3.15%小跌至3.14%.
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路透纽约/伦敦2月23日 - 金价周四上涨1%至三个半月高位，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布最新的会议记录，进一步降低了市场对3月升息的预期，拉低美国公债收益率并重压美元。
路透纽约/伦敦2月23日 - 可可期货周四上涨，为四个交易日以来首见，此前科特迪瓦(象牙海岸)暗示，该国实货供应过剩状况可能正得到缓解；糖价急挫，因主要消费国印度将很快削减进口关税的预期减弱。