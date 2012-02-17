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亚洲 | 2012年 2月 17日 星期五 13:50 BJT

〔东京美债〕公债价格持稳,关注希腊债务协议进展

路透东京2月17日电---美国公债价格周五在亚洲市场持稳,脱离隔夜低点,但限於近期区间波动,因投资者在关注下周有望达成的希腊援助协议.

10年期美国公债收益率(殖利率)US10YT=RR自纽约尾盘的2.0%下滑至1.99%.

30年期美国公债收益率US30YT=RR亦自纽约尾盘的3.15%小跌至3.14%.

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