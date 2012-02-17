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亚洲 | 2012年 2月 17日 星期五 14:11 BJT

《外汇动态》美元/日圆是时候测试如"天上世界"般遥远的云区麽?

0543GMT---由於美元/日圆看似很快将测试10月干预後高位79.55,部分市场人士认为,美元之後可能会测试主要阻力区域79.73-80.94,此为周线图一目均衡云区. 自2007年中以来,美元/日圆一直未能成功地持续守在此云区之上,而且自2010年6月以来也一直无法上涨到足以触及云区底部的地步,此云区似乎就像一名分析师所描绘那样,是个无法企及的"天上世界". 若突破这些重要阻力,那麽可能暗示美元/日圆的长期跌势将要逆转.不过,目前许多市场人士认为,美元在本周大涨後需要有所整固. 美元/日圆本周迄今累计上扬1.9%,若不计日本当局干预汇市导致的涨幅,则有望创下去年1月以来最大单周涨幅.(完) --编译 许娜;审校 张明钧

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