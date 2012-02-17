《外汇动态》美元/日圆是时候测试如"天上世界"般遥远的云区麽?

标题新闻：OPEC和非OPEC联合技术委员会报告1月OPEC和非OPEC合并减产履行率为86%-OPEC消息人士
OPEC:石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
0543GMT---由於美元/日圆看似很快将测试10月干预後高位79.55,部分市场人士认为,美元之後可能会测试主要阻力区域79.73-80.94,此为周线图一目均衡云区. 自2007年中以来,美元/日圆一直未能成功地持续守在此云区之上,而且自2010年6月以来也一直无法上涨到足以触及云区底部的地步,此云区似乎就像一名分析师所描绘那样,是个无法企及的"天上世界". 若突破这些重要阻力,那麽可能暗示美元/日圆的长期跌势将要逆转.不过,目前许多市场人士认为,美元在本周大涨後需要有所整固. 美元/日圆本周迄今累计上扬1.9%,若不计日本当局干预汇市导致的涨幅,则有望创下去年1月以来最大单周涨幅.(完) --编译 许娜;审校 张明钧
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路透纽约/伦敦2月23日 - 金价周四上涨1%至三个半月高位，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布最新的会议记录，进一步降低了市场对3月升息的预期，拉低美国公债收益率并重压美元。
路透纽约/伦敦2月23日 - 可可期货周四上涨，为四个交易日以来首见，此前科特迪瓦(象牙海岸)暗示，该国实货供应过剩状况可能正得到缓解；糖价急挫，因主要消费国印度将很快削减进口关税的预期减弱。