〔澳洲股市〕收高0.3%但本周下滑1.2%,冲浪用品厂商Billabong蹿升46%

标题新闻：OPEC和非OPEC联合技术委员会报告1月OPEC和非OPEC合并减产履行率为86%-OPEC消息人士
OPEC:石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透悉尼2月17日电---澳洲股市周五收高0.3%,以上涨基调结束本周交易,因对希腊援助协议的憧憬重新浮现,且冲浪用品企业Billabong International (BBG.AX)暴涨,引领大盘. Billabong跳涨46%至两个月高位,此前该公司回拒了TPG Capital的8.2亿美元收购要约,并宣布计划出售所持Nixon手表品牌的股份,并将关闭一些门店,以偿还债务. 根据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数收涨14点,报4,195.9点.该股指本周仍下跌1.2%,为连续第三周下滑,因欧债危机削弱投资者信心.(完) --编译 隋芬;审校 侯向明 日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN] 澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN] 东南亚股市[.SOCN]
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路透纽约/伦敦2月23日 - 金价周四上涨1%至三个半月高位，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布最新的会议记录，进一步降低了市场对3月升息的预期，拉低美国公债收益率并重压美元。
路透纽约/伦敦2月23日 - 可可期货周四上涨，为四个交易日以来首见，此前科特迪瓦(象牙海岸)暗示，该国实货供应过剩状况可能正得到缓解；糖价急挫，因主要消费国印度将很快削减进口关税的预期减弱。