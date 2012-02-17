〔澳洲股市〕收高0.3%但本周下滑1.2%,冲浪用品厂商Billabong蹿升46%

路透悉尼2月17日电---澳洲股市周五收高0.3%,以上涨基调结束本周交易,因对希腊援助协议的憧憬重新浮现,且冲浪用品企业Billabong International (BBG.AX)暴涨,引领大盘. Billabong跳涨46%至两个月高位,此前该公司回拒了TPG Capital的8.2亿美元收购要约,并宣布计划出售所持Nixon手表品牌的股份,并将关闭一些门店,以偿还债务. 根据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数收涨14点,报4,195.9点.该股指本周仍下跌1.2%,为连续第三周下滑,因欧债危机削弱投资者信心.(完) --编译 隋芬;审校 侯向明 日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN] 澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN] 东南亚股市[.SOCN]