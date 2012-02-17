版本:
中国
亚洲 | 2012年 2月 17日 星期五 14:18 BJT

〔韩国股市〕收涨1.3%且连续第七周周线上涨,科技大盘股涨幅居前

路透首尔2月17日电---韩国股市周五上涨1.3%,连续第七周周线上涨,因美国经济数据强劲,而且希腊将获得援助的预期促使外资重启买盘.

科技大盘股涨幅居前,三星电子(005930.KS)上扬3.61%至历史收盘高位1,176,000韩元,LG显示器(034220.KS)劲升3.73%.

综合股价指数(KOSPI).KS11收高1.3%至2,023.47点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张涛

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐