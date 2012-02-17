〔香港个股〕五矿资源寻求更多收购,规模将在10-70亿美元之间

路透墨尔本2月17日电---中国五矿资源(1208.HK)执行长Andrew Michelmore周五对路透表示,公司在完成Anvil MiningAVM.TOAVM.AX收购交易後正寻求更多收购.

他称,该公司将继续关注非洲、南北美洲、亚洲部分地区和澳洲的铜、锌、镍硫化物资产.去年该公司以65亿美元竞购Equinox Minerals但归于失败.

Michelmore称,"我们一直在寻找."

他指出公司关注从勘探资产到接近完工项目等各类资产.

在被问及该公司今後收购的资金规模时,他称,"对於接近建成投产的项目,在10-70亿美元之间."(完)