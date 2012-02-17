〔香港个股〕五矿资源寻求更多收购,规模将在10-70亿美元之间

标题新闻：OPEC和非OPEC联合技术委员会报告1月OPEC和非OPEC合并减产履行率为86%-OPEC消息人士
OPEC:石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透墨尔本2月17日电---中国五矿资源(1208.HK)执行长Andrew Michelmore周五对路透表示,公司在完成Anvil MiningAVM.TOAVM.AX收购交易後正寻求更多收购.
他称,该公司将继续关注非洲、南北美洲、亚洲部分地区和澳洲的铜、锌、镍硫化物资产.去年该公司以65亿美元竞购Equinox Minerals但归于失败.
Michelmore称,"我们一直在寻找."
他指出公司关注从勘探资产到接近完工项目等各类资产.
在被问及该公司今後收购的资金规模时,他称,"对於接近建成投产的项目,在10-70亿美元之间."(完)
--编译 石冠兰; 审校 张明钧
OPEC:石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透纽约/伦敦2月23日 - 金价周四上涨1%至三个半月高位，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布最新的会议记录，进一步降低了市场对3月升息的预期，拉低美国公债收益率并重压美元。
路透纽约/伦敦2月23日 - 可可期货周四上涨，为四个交易日以来首见，此前科特迪瓦(象牙海岸)暗示，该国实货供应过剩状况可能正得到缓解；糖价急挫，因主要消费国印度将很快削减进口关税的预期减弱。