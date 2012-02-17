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亚洲 | 2012年 2月 17日 星期五 14:29 BJT

〔日本股市〕日经指数创六个月收盘新高,受美国数据和希腊乐观预期提振

路透东京2月17日电---日股日经指数周五收涨1.6%至六个月收盘新高,因有迹象显示美国经济复苏动能增强,而且有关希腊将於下周获得盼望已久的援助的预期升温.

日经指数.N225收报9,384.17点,略低於9,400点.该股指本周累计上涨4.9%,创12月初以来最大单周百分比涨幅.

东证股价指数.TOPX收涨1.3%,报810.45点,亦创六个月收盘新高.(完)

--编译 许娜;审校 艾茂林

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