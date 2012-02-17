〔日本股市〕日经指数创六个月收盘新高,受美国数据和希腊乐观预期提振

标题新闻：OPEC和非OPEC联合技术委员会报告1月OPEC和非OPEC合并减产履行率为86%-OPEC消息人士
OPEC:石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透东京2月17日电---日股日经指数周五收涨1.6%至六个月收盘新高,因有迹象显示美国经济复苏动能增强,而且有关希腊将於下周获得盼望已久的援助的预期升温.
日经指数.N225收报9,384.17点,略低於9,400点.该股指本周累计上涨4.9%,创12月初以来最大单周百分比涨幅.
东证股价指数.TOPX收涨1.3%,报810.45点,亦创六个月收盘新高.(完)
--编译 许娜;审校 艾茂林
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路透纽约/伦敦2月23日 - 金价周四上涨1%至三个半月高位，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布最新的会议记录，进一步降低了市场对3月升息的预期，拉低美国公债收益率并重压美元。
路透纽约/伦敦2月23日 - 可可期货周四上涨，为四个交易日以来首见，此前科特迪瓦(象牙海岸)暗示，该国实货供应过剩状况可能正得到缓解；糖价急挫，因主要消费国印度将很快削减进口关税的预期减弱。