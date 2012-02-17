〔中国股市〕沪综指缩量收平,本周为连五周上涨累计升幅0.2%

路透北京2月17日电---中国股市沪综指周五几近收平.央行表示今年中国金融稳定形势更加严峻,令市场交投趋谨慎.尽管金融等权重股领涨大盘,但由於缺乏量能配合,沪综指仅微幅收高,但仍然连续第五周录得上涨.

沪综指.SSEC收报2,357.181点,涨0.321点或0.01%.本周为连续第五周上涨,累计涨幅为0.221%.今日沪市A股成交金额大减逾两成至650亿元人民币,上日为836亿元.

浙商证券策略分析师王伟俊称,目前中小盘股估值偏高,而权重股已连续三周横盘整理,若下周大盘股未能涨起来,市场在流动性等方面也无好消息,则股指往下调整概率偏大.

中国央行副行长刘士余周四表示,2012年,中国经济金融所面临的国际国内环境更加复杂,金融稳定形势更加严峻.需要进一步强化金融稳定重点领域和热点问题的分析研究.[ID:nCN1394244]

今日金融股领涨护盘,上证180金融指数.SSE180FI涨0.46%.

今日是沪深300指数2月合约到期日,3月合约CIFH2尾盘报2,549.0点,涨0.54%,成交量为361,753手.(完)

--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进

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