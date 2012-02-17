〔中国股市〕沪综指缩量收平,本周为连五周上涨累计升幅0.2%

芝加哥期市：CBOT大豆合约下滑，因预期美国种植面积扩大和南美丰产
路透芝加哥2月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四连续第五日下跌，现货月3月合约触及六周低位，因预计南美大豆丰收以及美国种植面积将扩大。
路透北京2月17日电---中国股市沪综指周五几近收平.央行表示今年中国金融稳定形势更加严峻,令市场交投趋谨慎.尽管金融等权重股领涨大盘,但由於缺乏量能配合,沪综指仅微幅收高,但仍然连续第五周录得上涨.
沪综指.SSEC收报2,357.181点,涨0.321点或0.01%.本周为连续第五周上涨,累计涨幅为0.221%.今日沪市A股成交金额大减逾两成至650亿元人民币,上日为836亿元.
浙商证券策略分析师王伟俊称,目前中小盘股估值偏高,而权重股已连续三周横盘整理,若下周大盘股未能涨起来,市场在流动性等方面也无好消息,则股指往下调整概率偏大.
中国央行副行长刘士余周四表示,2012年,中国经济金融所面临的国际国内环境更加复杂,金融稳定形势更加严峻.需要进一步强化金融稳定重点领域和热点问题的分析研究.[ID:nCN1394244]
今日金融股领涨护盘,上证180金融指数.SSE180FI涨0.46%.
今日是沪深300指数2月合约到期日,3月合约CIFH2尾盘报2,549.0点,涨0.54%,成交量为361,753手.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进
中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN]
香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN]
美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN]
台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN]
中国新闻 [CN-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN]
香港新闻 [HK-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN]
台湾新闻 [TW-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN]
中国股市观察 [CN-HOT-CMN] 中国个股业绩 [CN-RES-CMN]
香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 报摘 [PRESS-CMN]
中国融资融券 [.SSCN]
路透芝加哥2月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四连续第五日下跌，现货月3月合约触及六周低位，因预计南美大豆丰收以及美国种植面积将扩大。
路透纽约2月23日 - 美元兑一篮子主要货币周四下跌，因市场认为美国税改没有取得进展，周三发布的比预期更鸽派的美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议记录继续打压美元。
惠普企业预计2017会计年度第二季稀释后非GAAP每股收益为0.41-0.45美元，根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计该公司第二季每股收益为0.47美元。(完) (编译 李军; 审校 母红)