〔中国电力〕今年全社会用电量同比增9.5%,行业并购重组加快--国电集团

路透北京2月17日电---随着经济增长减速,电力需求增长势必也会放缓.国电集团预计,今年中国电力需求增长将继续放缓,全社会用电量同比增幅在9.5%左右.

新华网报导援引国电集团总经理朱永芃周四在集团年度工作会议上的发言并称,发电企业的经营困难将加快资源要素重新配置,资产并购重组将更加活跃.

"(国内)经济增长下行压力加大,预计今年GDP(国内生产总值)增速回落至9%以下,全社会用电量同比增长9.5%左右,"他预计,发电企业依靠电量增长缓解经营压力的空间有限.

中国2011年全社会用电量累计达46,928亿千瓦时,同比增长11.7%;2010年增幅为14.56%.这分别过去两年9.2%和10.4%的GDP增速.

同时,煤电价格矛盾仍未根本解决,"市场煤、计划电"的格局没有改变."预计全年煤价维持高位并保持上涨态势...火电企业经营困难局面没有根本缓解,"朱永芃称.

他并预计,集团今年全年资金供应预计仍紧张,平均资金成本居高不下,主因银行压缩信贷,且资本市场低迷导致股权融资难度加大.

不过,国家把战略性新兴产业加快培育成为先导和支柱产业,料将为发电行业巩固和扩大新能源、节能环保等产业优势提供机遇.

经济放缓虽然令电力需求增长放缓,但"电荒"却有可能加剧.中国电力企业联合会本月初预计,今年电力增速由去年的11.7%回落至8.5%-10.5%之间,但预计最大电力缺口仍达3,000-4,000万千瓦,去年为超过3,000万千瓦.[ID:nCN1370464]

据中国广播网报导,2011年国电集团在燃料成本、财务费用上涨增支154.7亿元人民币的情况下,实现利润60.8亿元.国电集团旗下上市子公司包括国电电力(600795.SS)、长源电力(000966.SZ)、平庄能源(000780.SZ)、英力特(000635.SZ)等.

受旗下火电业务巨额亏损的拖累,中国最大发电集团--华能集团上个月称,2011年实现利润同比降逾两成,至61亿元,预计今年将通过电力、煤炭和金融等板块的盈利能力重拾增长,将利润水平提升至90亿元.[ID:nCN1336318]

此外,中电投集团2011年实现利润总额26亿元,华电集团实现利润22亿,大唐集团实现利润16.05亿元.(完)