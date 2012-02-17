〔中国债市〕现券收益率略跌,央行逆回购传言支撑买气

路透上海2月17日电---中国银行间债市周五收益率略跌.上午一度紧绷的资金面出现转机,投资者猜测是央行再次动用定向逆回购"解压".下周大盘新股冻结资金将被释放,资金情况有望改善,支撑债市买气.

华东一银行交易员认为,中长端信用债值得关注.而短端债券购买时机尚不成熟,当前其收益率水平已处於相对低位,即使下周资金面好转,吸引力仍有限.

"(估计)逆回购应该是放出来了.下午还在借钱,分分秒的事情,突然一下子就洪水似的泄出来了,"他表示.

此外,华北一银行交易员指出,由於资金面出现缓和,买方力量有所增强,令买卖双方报价分歧较大,成交偏清淡.

银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周五续飙涨.春节前定向逆回购资金到期、新股发行等对流动性的冲击远未散去,紧张资金面状况下,机构更趋谨慎自保,致资金供求关系进一步恶化,进而浮现央行再次定向逆回购操作相助的传闻.[CN/CN]

剩余期限约0.825年的央票1101096券最新报价收益率CN1101096=CFXM为3.5%/3.45%,上日尾盘为3.5%/3.4601%,剩余期限约9.507年的国债110019券最新报价收益率CN110019=CFXM为3.55%/3.51%,上日尾盘为3.56%/3.52%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

----------------------------------

今日 4.7433 5.3142

上日 3.6094 4.3650

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.5053/3.4488

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.9625/2.9100

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.6340/3.5721(完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>

--发稿 冉莹; 审校 乔艳红

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