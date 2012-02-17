〔中日贸易〕中日研究促进人民币与日元直接兑换--日经

芝加哥期市：CBOT玉米触及两周低位，因技术性卖出和大豆下跌
路透芝加哥2月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四跌至两周低点，交易商表示，因技术性卖出，和大豆下跌带来的外溢影响。
路透东京2月17日电---日本经济新闻周五报导称,随着中日贸易不断增长,两国本月将开始着手于促进人民币与日圆直接兑换的工作.
全球第二大经济体中国与全球第三大经济体日本间的大部分贸易目前都是以美元结算,多半出於金融规则和市场惯例.
但更为直接的日圆与人民币兑换将降低汇率风险和结算成本.中日两国去年12月同意采取措施促进双方货币直接兑换贸易.
日经新闻称,中日联席委员会将讨论促进银行系统投资,增加外汇交易商并且数理监管规则并考虑在东京外汇市场设立人民币离岸交易中心.
日本财务大臣安住淳本周末将访问中国,讨论双边金融合作及欧债危机方面的事宜.中国已取代美国,成为日本最大的出口贸易夥伴.
报导称,中日联席会员会首次会议在北京举行,日本财务省、金融厅、日本银行参以及中国人民银行将参加.(完)
--编译 兰秀娟;审校 田建华
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美国农业部在其年度展望论坛上预计2017年美国小麦种植总面积达到4,600万英亩，低于路透访查分析师预估的4,685万英亩。
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