《日本央行焦点》或再度放宽货币政策,祭出抗击通缩的有力措施

* 日本央行或进一步放宽,在未来数月增大债券规模

* 行动导火索和门槛更加难以预测

* 资产购买计划仍是主要的放宽货币工具

* 央行或接近债务货币化

路透东京2月17日电---本周日本央行意外放宽货币政策,凸显其在抗击通缩方面更为努力.这意味着希望寻找央行未来政策路线图的投资者,不能将目光局限於日圆走势和经济指标.

过去日本央行一直饱受诟病--行动不力,时机太晚,仅仅是减缓日圆升值或海外金融和经济动荡对国内企业景气和活动造成的负面影响.

央行周二的行动,造成日圆跌离近期高点,显示央行焦点转至更为积极地提振经济复苏和带领日本走出通缩.日本经济已受通缩之苦超过10年.