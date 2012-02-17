《日本央行焦点》或再度放宽货币政策,祭出抗击通缩的有力措施

芝加哥期市：CBOT大豆合约下滑，因预期美国种植面积扩大和南美丰产
路透芝加哥2月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四连续第五日下跌，现货月3月合约触及六周低位，因预计南美大豆丰收以及美国种植面积将扩大。
* 日本央行或进一步放宽,在未来数月增大债券规模
* 行动导火索和门槛更加难以预测
* 资产购买计划仍是主要的放宽货币工具
* 央行或接近债务货币化
路透东京2月17日电---本周日本央行意外放宽货币政策,凸显其在抗击通缩方面更为努力.这意味着希望寻找央行未来政策路线图的投资者,不能将目光局限於日圆走势和经济指标.
过去日本央行一直饱受诟病--行动不力,时机太晚,仅仅是减缓日圆升值或海外金融和经济动荡对国内企业景气和活动造成的负面影响.
央行周二的行动,造成日圆跌离近期高点,显示央行焦点转至更为积极地提振经济复苏和带领日本走出通缩.日本经济已受通缩之苦超过10年.
一位熟悉央行想法的消息人士称,"对於经济表现的关注太多.日本央行需要表现出,即便经济成长加速,但只要日本处於通缩,央行就会采取行动."
路透芝加哥2月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四连续第五日下跌，现货月3月合约触及六周低位，因预计南美大豆丰收以及美国种植面积将扩大。
路透纽约2月23日 - 美元兑一篮子主要货币周四下跌，因市场认为美国税改没有取得进展，周三发布的比预期更鸽派的美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议记录继续打压美元。
惠普企业预计2017会计年度第二季稀释后非GAAP每股收益为0.41-0.45美元，根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计该公司第二季每股收益为0.47美元。(完) (编译 李军; 审校 母红)