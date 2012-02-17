〔中国汇市〕人民币兑美元小幅收涨,下周关注希腊债务解决进展(更新版)

(新增更多报价)

* 受中间价带动,人民币兑美元小幅收涨

* 得益於隔夜欧元守住升势,人民币走强

* 下周市场料双边波动为主,等待希腊债务解决进展

路透上海2月17日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周五小幅收涨.受希腊纾困方案获批预期的提振,欧元表现坚挺,带动人民币中间价高开,即期汇价也随即上涨.业内人士表示,市场将继续关注希腊第二轮救助协议的进展,下周料以双边波动为主.

但交易员也指出,前期国际美元颇为强势,随着希腊接近敲定第二轮救援方案,给予欧元支撑,短线亦削弱了美元上涨的预期,如果期待已久的纾困方案获批,不排除包括人民币在内的非美货币会出现一波行情.

"人民币现在也不是一定要升值了,所以和国际(货币)趋势很相关,如果希腊问题解决顺利,利好欧元,人民币也可能跟随上涨,"北京一银行交易员称.

以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.2991 6.2963 6.3007 6.2951 6.2991 6.3016

中国社科院副院长李扬指出,凡是"率",都必须通过反复交易寻找均衡点,现在人民币的交易已经非常充分;其次,近期已经出现人民币贬值迹象,主要体现在离岸市场;其三,如果中国贸易顺差与国内生产总值(GDP)之比能够控制在4%以内,外汇来源大规模减少,人民币升值的基础性来源就极大弱化了.[ID:nCN1384528]

中国海关此前公布,1月中国进出口双双呈现负增长,均创出两年多来新低,而贸易顺差则扩大至272.8亿美元,创下六个月来新高;经季节调整,1月出口环比下降3.3%,进口下降2.9%.[ID:nCN1379044][ID:nCN1382132]

东京汇市美元/日圆周五创三个半月高位,因昨日的美国经济数据强於预期,巩固了日本央行本周稍早放宽政策所激励的美元涨势.[FRX/CN]

以下为北京时间16:50,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.2835/85 6.2870

香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.2954/16 6.2980

境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水255点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3246元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 刘昕/冉莹; 审校 丁淑琴

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